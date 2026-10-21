“문진희 전 위원장 잠적” 국정감사 참석 불응, 통화 시도해 보니 ‘지금 거신 번호는 없는 번호입니다’

[골닷컴] 반진혁 기자 = 문진희 전 대한축구협회 심판위원장이 잠적했다.

국회 문화체육관광위원회는 21일 대한체육회 등 체육계 이슈를 체크하기 위해 국정감사를 진행했다.

대한축구협회도 질의 대상이었다. 특히, 심판계 문제가 큰 주목을 끌었다. 문진희 전 심판위원장 역시 증인 자격으로 출석해야 했지만, 모습을 드러내지 않았다.

조계원 의원은 “공정한 국정감사 자리가 일부 증인의 도피처로 전락했다. 국회의 권위와 엄숙함이 심각하게 실추됐다. 문진희 전 위원장 자리에 모습을 드러내지 않았다. 정식 불출석 사유서조차 제출하지 않고 휴대 전화 번호까지 바꾸고 완전히 잠적했다”고 꼬집었다.

이날 조계원 의원은 문진희 전 위원장이 심판과 심판 평가관에게 금품을 요구했다면서 비판했다.

국정감사가 내용에 따르면 문진희 전 위원장은 현직 시절 심판과 평가관들에게 금품을 요구했다. 이와 관련한 녹취가 공개되기도 했다.

문진희 위원장은 지난 7월 국회 청문회에서 부적절한 언행과 태도로 논란을 낳았는데 정당한 사유 없이 이번 국정감사에 불출석했다.

조계원 의원은 “문진희 전 위원장은 지난 청문회 때 오만방자한 태도를 보여줬다. 국민을 대표하는 입법부의 출석 요구와 질의가 두려워 잠적했다. 국민을 무시하는 처사를 넘어 국회를 우롱하는 것이다”며 비판했다.

‘골닷컴’은 문진희 전 위원장과 전화를 시도했다. 하지만, ‘지금 거신 번호는 없는 번호입니다. 다시 확인하신 후 걸어주시기 바란다’는 음성만 흘러나올 뿐이었다. 진짜 번호를 바꾸고 잠적한 것이다.

이날 국정감사 자리에서는 정당한 사유 없이 불출석한 문진희 전 위원장에 대해 고발 등 적절한 조치가 이뤄져야 한다는 목소리가 나왔다.

사진=대한축구협회