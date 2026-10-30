“문은 누구에게나 열려있다” 강조했던 모레노 감독…젊고 잠재력 풍부한 손정범·신민하 ‘깜짝’ 발탁

부임한 이후 “대표팀의 문은 누구에게나 열려있다”고 강조했던 한국축구 임시 사령탑 로베르트 모레노(49·스페인) 감독이 손정범(19·FC서울)과 신민하(21·강원FC)를 ‘깜짝’ 발탁했다.

모레노 감독은 지난 29일 천안 코리안풋볼파크에서 공식 기자회견을 열고 11월 A매치 평가전(사우디아라비아·카타르) 소집명단(26명)을 발표했다. 주장 손흥민을 중심으로 오현규, 이강인, 이재성 등 주축들에 더해, 손흥민의 리더십에 불만을 제기하며 대표팀을 은퇴하겠다는 뜻을 밝히면서 논란을 빚은 김민재와 황인범, 황희찬 등 1996년생 선수들을 일컫는 이른바 ‘96라인’도 선발했다.

지난 9~10월 A매치 평가전(에콰도르·우루과이·베네수엘라·우즈베키스탄) 소집명단(30명)과 비교했을 때 일부 변화도 있었다. 손정범과 신민하를 비롯해 김지수와 엄지성, 이명재, 정우영이 모레노 감독 체제에서 처음 뽑혔다. 구성윤과 김건희, 김민수, 김태현, 백승호, 오세훈, 이태석, 정승원, 조위제 등은 모레노 감독의 부름을 받지 못했다.

특히 새 얼굴 가운데서도 손정범과 신민하는 최초 발탁이다. 손정범과 신민하는 현재 K리그를 대표하는 신예들이다. 어린 나이에도 소속팀에서 선발과 교체를 오가며 꾸준히 기회를 받고 있는 이들은 뛰어난 활약을 펼치며 주목받고 있다.

실제 올해 프로 데뷔한 손정범은 모든 대회 통틀어 32경기(2골·2도움) 출전하며 나이에 걸맞지 않은 플레이를 선보이면서 FC서울이 10년 만이자 통산 7번째 우승을 하는 데 크게 기여했고, 현재 영플레이어상(신인왕) 유력 후보로 평가받는다. 2년 전 프로 무대를 밟은 신민하도 강원FC에서 좋은 퍼포먼스를 펼치며 꾸준히 출전 수를 늘리더니 주전으로 입지를 굳힌 데다, 최근 아시안게임에 참가해 맹활약하며 우승을 이끌었다.

모레노 감독도 이들을 두고 “두 선수 모두 젊고 잠재력이 풍부하다. 대표팀에 도움이 될 거라고 생각을 하는 자원들”이라며 “대표팀 감독 입장에서 이런 선수들이 계속해서 나온다는 것을 굉장히 긍정적으로 생각을 한다. 저희 궁극적인 목표인 최고위 팀을 구성하고 승리를 통해 팬들을 행복하게 하는 데 큰 도움이 될 것”이라고 힘주어 말했다.

그러면서 “이렇게 어리고 잠재력이 풍부한 선수들이 계속해서 본인들의 역할을 해 주고 밑에서 치고 올라와 준다면은 대표팀에는 굉장히 긍정적”이라며 “대표팀 선수로 뽑힌다는 것이 굉장히 어려운 일이기 때문에 그런 부분에 대한 가치를 선수들이 알았으면 좋겠다”고 덧붙였다.

모레노 감독의 선택을 받은 손정범은 본 매체(골닷컴)과 인터뷰를 통해 “정말 몰랐다. 에이전트 대표님이 ‘축하한다’고 하셔서 무슨 말씀인가 했다. 그러고 나서 많은 분들이 축하를 해주셨다”며 “앞으로 더 잘해야 한다. 떨리지만 제 모습을 잘 보여드리겠다”고 각오를 밝혔다.

신민하는 강원FC를 통해 “정말 영광이라고 생각한다. 첫 발탁이기 때문에 긴장감을 덜어내려고 많이 노력할 것”이라며 “하던 대로 하자는 생각이 가장 크다. 소속팀에서 보여줬던 모습들이 모레노 감독님 눈에 들었기 때문에 뽑혔다고 생각한다. 가서도 잘할 수 있는 것, 감독님이 원하시는 것을 잘 새겨들어서 좋은 모습을 보여드리도록 하겠다”고 다짐을 전했다.