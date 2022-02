무리뉴가 백번 옳았다…"후회할 거야" 알리에게 했던 예언 '적중'

[골닷컴] 강동훈 기자 = 조세 무리뉴(59·포르투갈) 감독과 델리 알리(25·에버튼)가 과거 나눴던 대화가 다시 화제가 되고 있다. 알리가 이번 이적시장 때 토트넘 홋스퍼를 떠나게 된 가운데 당시 무리뉴 감독이 했던 예언이 적중한 게 이유다.

알리는 1일(한국시간) 토트넘과 이별한 후 에버튼으로 새롭게 둥지를 틀었다. 올 시즌 초부터 전력 외로 분류되면서 이적이 유력했던 그는 결국 7년 만에 북런던을 떠나게 됐다. 절친 손흥민(29)과 좋은 케미를 보여주고, 한때 'DESK' 라인의 한 축을 담당했던 알리는 이제 토트넘 팬들의 마음속에 추억으로 남게 됐다.

사실 알리가 토트넘에 입단했을 때만 하더라도 이렇게 초라하게 떠날 줄 몰랐던 팬들이 많다. 천부적인 재능을 갖춘 선수로 평가받은 그는 첫 등장부터 단번에 모든 이들의 이목을 집중시켰고, 빠른 성장세를 보이면서 20대 초반의 나이에 프리미어리그를 대표하는 미드필더로 발돋움했기 때문이다.

실제 이적한 후 세 시즌 동안 146경기에 출전해 46골 41도움을 올리면서 최고의 활약을 펼쳤다. 잉글랜드 대표팀에도 발탁되면서 월드컵 무대도 경험하는 등 주가는 꾸준하게 치솟았다. 이적시장 전문매체 '트랜스퍼마크트'에 따르면 2015년 5백만 유로(약 67억 원)였던 몸값은 2018년에 1억 유로(약 1,360억 원)까지 올랐다.

하지만 알리는 시간이 흐를수록 자신의 천재성만 믿고 게을리하더니 성장이 멈췄다. 도리어 한창 성장할 나이에 퇴보의 길을 걸었다. 이에 출전 기회는 계속 줄어들었고, 경기에 나서도 전혀 영향력을 발휘하지 못하는 등 비판에 시달렸다. 결국 방출 후보로 전락하면서 토트넘과 이별하게 됐다.

이런 가운데 지난 2020년 아마존에서 제작한 'All or Nothing: Tottenham Hotspur'에서 공개한 무리뉴 감독과 알리의 대화가 다시 주목받고 있다. 특히 알리가 처량한 신세 속에 토트넘을 떠나게 된 가운데 무리뉴 감독이 한 말이 모두 옳았다는 것이 증명됐다.

당시 무리뉴 감독은 알리에게 "너의 잠재력에 대해 의심해본 적은 없다. 좋은 경기력과 엄청난 플레이를 하는 걸 봐 왔다. 하지만 언젠가부터 네가 오르락내리락하는 걸 느꼈다. 일정한 수준을 유지하는 선수와 한때 좋은 시절을 보낸 선수는 엄청난 차이가 있다"면서 "어떻게 네 커리어가 좋았었고, 높이 올라갔었는지 그리고 왜 지금은 오르락내리락하면서 제자리걸음인지 돌아봤으면 좋겠다"면서 충고를 전했다.

이어 "시간은 쏜살같이 지나가고, 다신 안 돌아온다. 한때를 생각하면서 넌 분명 스스로 '정점에 도달 안 할 걸까? 못 한 걸까?' 하면서 후회할 것 같다. 네가 모든 경기에서 MOM이 되기를 바라는 게 아니다. 모든 경기에서 골을 넣는 것도 기대하지 않는다. 그저 너한테 나중에 후회할지도 모를 거라는 말을 해주고 싶다"고 애정 어린 조언을 덧붙였다.