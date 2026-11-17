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이강인(25)의 팀 동료인 아데몰라 루크만(29·아틀레티코 마드리드)이 최대 3주 동안 결장할 거란 전망이 나왔다.

아틀레티코 마드리드 소식을 전문적으로 다루는 에스토 에스 아틀레티는 16일(한국시간) “루크만은 A매치 경기 도중 부상으로 교체됐다”면서 “초기 검사 결과 무릎인대 염좌로 추정되며, 추가 검사 결과가 나올 때까지 몇 주간 출전이 불투명한 상태”라고 보도했다.

앞서 루크만은 지난 14일 나이지리아 우요의 갓스윌 아크파비오 인터내셔널 스타디움에서 열린 탄자니아의 2027 아프리카축구연맹(CAF) 아프리카 네이션스컵 예선 L조 조별리그 3차전 홈경기에서 부상을 당했다.

당시 전반전 종료 직전 페널티 아크서클 부근에서 왼발 슈팅을 시도한 루크만은 갑자기 그라운드에 쓰러져 고통스러운 기색을 보였다. 이후 의료진의 치료를 받은 그는 더 이상 뛸 수 없어 교체를 요청했다.

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에릭 셸 감독은 경기 후 공식 기자회견에서 “루크만은 왼발로 슈팅을 시도하던 중 무릎에 불편함을 느꼈다. 그 후 같은 부위에 충격을 받았고, 결국 경기장을 떠나게 된 것”이라고 설명했다.

아틀레티코 마드리드는 아직 공식적으로 성명을 발표하거나 의료 보고서를 공개하지 않았는데, 나이지리아 현지에선 초기 검사 결과 무릎인대 염좌가 확인됐다고 전하고 있다. 이에 따라 루크만은 곧바로 아틀레티코 마드리드로 복귀할 예정이다.

에스토 에스 아틀레티는 “아틀레티코 마드리드가 루크만의 정확한 부상 부위와 정도를 확인할 때까지, 이와 같은 가벼운 염좌, 근육 긴장 또는 미세 파열은 일반적으로 1~3주 정도의 회복 기간이 필요하다”며 “공격진의 핵심 선수를 잃는 것은 아틀레티코 마드리드에 큰 타격이 될 것”이라고 덧붙였다.