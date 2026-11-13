"무례하다", "역겹다"…캐릭 향한 맨유 홀대에 비난 쏟아졌다! "경질 방식 품위 없어, 예 갖춰야"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 맨체스터 유나이티드가 마이클 캐릭(45)을 경질한 방식을 두고 비난이 쏟아지고 있다.

영국 매체 '토크스포츠'는 12일(이하 한국시간) "과거 크리스털 팰리스 구단주로 재임한 사이먼 조던(59)이 캐릭을 경질하는 과정에서 드러난 맨유의 품위 없는 태도를 맹비난했다"며 "맨유 운영진은 마우리시오 포체티노 미국 국가대표팀 감독의 선임에 합의한 뒤에도 캐릭에게 경질 사실을 알리지 않았다"고 보도했다.

매체에 따르면 맨유 운영진은 이번 주 초 이미 캐릭을 경질하기로 결정했지만 12일이 돼서야 이를 통보했다. 무례한 대우를 받으면서도 계속 훈련을 지휘해 온 캐릭은 경질 방식에 큰 상처를 받았다는 후문이다.

이에 조던은 "내가 틀릴 수도 있겠지만 품위 없는 행동을 한 쪽은 맨유"라며 "캐릭을 사령탑에서 물러나게 하고 싶다면 그냥 경질하면 된다. 그를 어떤 방식으로 경질할 것인지, 시간이 얼마나 남았는지 언론에 흘릴 필요는 없다. 그저 예를 갖추고 명예롭게 떠나게 해 주면 된다"고 목소리를 높였다.

과거 애스턴 빌라에서 활약한 가브리엘 아그본라허 역시 "캐릭은 모든 보도를 접하면서도 얼굴에 웃음을 띠고 훈련장에 출근해야 했다. 역겨운 일이다. 감독이자 레전드를 대하는 올바른 태도가 아니다. 그러나 맨유는 원래 그렇다. 놀랍지 않다"고 거들었다.

맨유는 같은 날 공식 홈페이지를 통해 "캐릭이 1군 사령탑에서 물러났다"며 "그는 1월 맨유에 복귀해 지난 시즌 17경기 중 12경기에서 승리하며 팀의 프리미어리그(PL) 3위를 이끌었고, 같은 기간 가장 많은 승점을 쌓았다. 다만 구단은 실망스러운 올 시즌 출발 후 목표를 달성하기 위해서는 변화가 필요하다는 결론에 이르렀다"고 발표했다.

그러면서 "캐릭은 영원한 맨유 레전드이며 앞으로도 그럴 것이다. 현역 시절에도 그랬듯 그는 팀에 몸담는 동안 최고 수준의 헌신과 프로 정신을 보여 줬다. 지난 시즌 캐릭의 지도력과 성과는 언제나 깊이 기억될 것이다. 구단은 가능한 한 빠른 시일 내에 후임자를 선임할 방침"이라고 덧붙였다.

앞서 맨유는 9일 영국 맨체스터의 올드 트래퍼드에서 치러진 애스턴 빌라와 2026/27 PL 10라운드 홈 경기에서 4-4 무승부를 거뒀다. 이로써 맨유는 18위(1승 5무 4패·승점 8)를 마크하며 강등권 탈출에 실패했다. 이후 캐릭의 입지가 급격히 흔들렸고, 분위기 반전의 필요성을 절감한 운영진이 결국 경질을 결단했다.

차기 사령탑으로는 포체티노가 확정적인 분위기다. 글로벌 매체 '디 애슬레틱'의 13일 보도에 의하면 맨유는 그와 오는 2029년 여름까지 계약을 체결했다. 구단은 미국축구연맹(USSF)에 1,000만 달러(약 133억 원)에 달하는 보상금을 지급할 예정인 것으로 전해졌다.