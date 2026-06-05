무려 2300억! 리버풀 또 한 번 통 큰 결단 내린다…살라 대체자로 '19세' 분데스 초신성 낙점→"가장 유력한 행선지"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 리버풀이 모하메드 살라(33)의 대체자로 얀 디오망데(19·RB 라이프치히)를 낙점했다.

글로벌 매체 '디 애슬레틱'은 5일(한국시간) "리버풀이 디오망데 영입을 위해 라이프치히와 접촉했다. 그 역시 리버풀을 가장 유력한 행선지로 여기고 있다"며 "다만 라이프치히는 디오망데가 매각 대상이 아니라는 입장을 일관되게 유지해 왔고, 그의 이적료로 1억 3천만 유로(약 2천 317억 원) 이상을 요구하고 있다"고 보도했다.

이어 "지난해 여름 4억 5천만 파운드(약 9천 269억 원)에 달하는 이적료를 지출한 리버풀은 올여름에도 보강이 필요한 포지션이 남아 있는 만큼 라이프치히의 요구에 다소 난색을 표할 수 있다"며 "라이프치히와 디오망데의 계약에는 바이아웃(방출 조항)이 포함돼 있지 않다. 리버풀 외에도 맨체스터 시티, 파리 생제르맹(PSG) 등이 그에게 관심을 보이는 상황"이라고 전했다.

2006년생의 디오망데는 지난해 CD 레가네스에서 프로 데뷔했고, 같은 해 여름 라이프치히로 이적하며 본격적으로 두각을 나타냈다. 디오망데는 지난 시즌 36경기에 나서 13골 10도움을 폭발하며 라이프치히의 호성적에 큰 힘을 보탰고, 분데스리가 최고의 윙어 중 한 명으로 자리매김했다.

코트디부아르 국가대표팀에서도 대체 불가한 핵심으로 발돋움했다. 지난해 10월 A매치 데뷔전을 치른 디오망데는 통산 10경기에 출전해 3골을 터뜨렸고, 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 최종 명단에도 승선했다.

이변이 없다면 리버풀 유니폼을 입을 전망이다. 디오망데는 올 초 사회관계망서비스(SNS) 라이브 스트리밍 도중 "나는 리버풀의 열렬한 팬이다. 아버지의 꿈은 내가 리버풀에서 뛰는 모습을 보는 것"이라고 밝혀 화제가 됐다. 올여름 살라의 이적이 확정된 리버풀이 디오망데 영입으로 새로운 시대의 시작을 알릴지 지켜볼 일이다.