'무득점 2연패' 토트넘, 5600억 투자하고 최하위 수직 하락…데 제르비 감독은 "선수 한 명 더 영입해 줘"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 천문학적인 금액을 쏟아부었지만, 여전히 체질 개선은 먼 이야기인 듯하다.

토트넘 홋스퍼는 30일(한국시간) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 뉴캐슬 유나이티드와 2026/27 프리미어리그(PL) 2라운드 홈 경기에서 0-2로 패했다.

직전 브렌트퍼드전에서도 0-3으로 패한 토트넘은 뉴캐슬전에서도 승점을 얻지 못하며 최하위인 20위(승점 0)에 자리했다.

토트넘은 올여름 이적료로만 3억 파운드(약 5천 606억 원) 이상을 투자하며 대대적인 선수단 개편에 착수했다. PL 수위급 자원으로 평가받던 앤디 로버트슨, 얀 폴 반 헤케, 마르틴 두브라프카, 마테우스 페르난데스, 산드로 토날리, 사비우, 오마르 마르무시 등을 차례로 영입하며 주목받았다. 최근에는 코디 각포(리버풀)와 강하게 연결되고 있다.

그러나 '위닝 멘탈리티' 이식은 여전히 요원해 보인다. 특히 토트넘은 뉴캐슬의 빠른 역습과 세트피스에 고전했다. 0-0으로 팽팽한 균형을 유지하던 후반 17분 니코 곤잘레스의 롱 패스 한 방에 수비 라인이 무너졌고, 직후 안토니 엘랑가에게 선제골을 허용했다. 후반 27분에는 코너킥 상황에서 비교적 자유로운 위치에 놓여 있던 요안 위사에게 추가골을 실점했다.

그럼에도 로베르토 데 제르비(47) 토트넘 감독은 의연함을 유지했다. 데 제르비는 경기 후 인터뷰에서 "선제골 실점 전까지는 우리가 더 좋은 경기력을 보였다. 불공평한 결과에 실망스럽다"고 소감을 전했다.

이어 "운이 없었다. 나는 화나지 않았고, 우리는 잘하고 있다. 당황할 필요 없다. 나는 우리가 어디로 가고 있고, 계획이 무엇인지 알고 있다. 우리는 훌륭한 선수단을 보유하고 있다"면서도 "개선할 점은 개선할 수 있어야 한다"고 언급했다.

그러면서 올여름 이적시장 마감 전 추가 영입의 필요성을 주장했다. 데 제르비는 "특정 포지션에 한 명을 더 영입하고 싶다"고 밝힌 뒤 케빈 단소, 파페 마타르 사르, 히샬리송 등의 이적 가능성을 묻는 질문에는 "떠나고 싶은 선수가 있다면 구단이 받아들일 수 있는 제안이 선행돼야 한다"고 답했다.