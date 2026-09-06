'무득점 행진' 손흥민 8경기 만에 포효했지만…LAFC는 2-2 무승부→6경기 연속 무승 수렁

[골닷컴] 배웅기 기자 = 손흥민(34)이 8경기 만에 골맛을 봤지만, 로스앤젤레스(LA) FC는 무승 수렁에서 벗어나지 못했다.

LAFC는 6일(한국시간) 미국 솔트레이크시티의 아메리카 퍼스트 필드에서 열린 레알 솔트레이크와 2026 메이저리그사커(MLS) 서부 콘퍼런스 24라운드 원정 경기에서 2-2로 비겼다.

전반 14분 드니 부앙가의 선제골로 앞서 나간 LAFC는 전반 18분 사바 로브자니제에게 동점골을 허용했지만, 전반 39분 손흥민의 득점으로 다시 달아났다. 그러나 후반 30분 노엘 칼리스칸에게 통한의 실점을 내주며 적지에서 승점 1을 챙기는 데 만족해야 했다.

이날 무승부로 LAFC는 6경기 연속 무승(4무 2패) 수렁에 빠지며 3위(10승 7무 7패·승점 37)에 머물렀다. 중상위권 팀의 추격이 계속되고 있어 다음 라운드 결과에 따라 최대 6위까지 내려앉을 수 있는 상황이다.

계속되는 LAFC의 부진에 미국에서도 비판이 거세지는 분위기다. LAFC 소식을 전하는 LAFC X는 같은 날 사회관계망서비스(SNS)에 "또 무승부다. LAFC는 이제 6경기 연속 승리가 없다. 충분한 휴식을 취한 데다 비교적 약한 팀을 상대했음에도 승리하지 못했다"며 "패배나 다름없는 무승부였다. 도저히 받아들일 수 없는 결과"라고 지적했다.

유일한 위안은 손흥민의 활약이었다. 3-4-3 포메이션의 최전방 공격수로 선발 출전해 풀타임을 소화한 손흥민은 전반 14분 재치 있는 패스로 부앙가의 선제골을 도운 데 이어, 전반 39분에는 부앙가의 박스 안 컷백을 문전에서 왼발로 밀어 넣으며 8경기 만에 득점을 신고했다.

손흥민의 득점을 앞세운 LAFC는 후반 들어 수비에 치중하며 승점 3을 노렸지만, 끝내 솔트레이크의 맹공을 이겨 내지 못하고 동점골을 허용했다. 후반 42분에는 빈 골문을 노린 손흥민의 박스 안 오른발 슈팅이 디안드레 예들린의 수비에 막히며 탄식을 자아냈다.

축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 손흥민은 1골 1도움을 비롯해 패스 성공률 97%(32/33), 슈팅 4회(유효 슈팅 2회), 지상 경합 성공 3회, 기회 창출 2회, 공격 지역 패스 2회, 드리블 성공 1회 등을 기록하며 평점 8.7을 받았다.