'무단 이탈' 호날두, 포르투갈축구연맹 6개월 징계 시→A매치 234경기 146골 45도움 마침표 가능성

[골닷컴] 김형중 기자 = 크리스티아누 호날두가 포르투갈 국가대표팀을 전격 이탈하면서 대표팀 복귀 불가를 넘어 포르투갈축구연맹(FPF) 의 공식 징계 위기까지 직면하게 됐다. 최대 6개월 출장 정지라는 강력한 처벌 가능성이 제기되면서 파장이 커지고 있다.





스페인 매체 마르카는 호르헤 제주스 감독이 선발 라인업과 기술적 결정에 대한 감독 전권을 강조하는 기자회견을 연 직후 호날두가 덴마크 코펜하겐을 떠나 개인 전용기로 마드리드로 향했다고 보도했다. 포르투갈 대표팀은 5일(한국시간) 덴마크, 노르웨이와 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 경기를 앞두고 있었다.





FPF 징계 규정에 따르면, 적법하게 소집된 후 정당한 이유 없이 이탈하거나 훈련 및 경기에 불참한 선수는 1개월에서 최대 6개월의 출장 정지 처분을 받을 수 있다. 프로 선수의 경우 여기에 추가로 500유로(약 77만 원)에서 1000유로(약 153만 원)의 벌금도 부과된다. 벌금 규모 자체는 크지 않지만 최대 6개월의 출장 정지는 41세의 호날두에게 치명적인 결과가 될 수 있다.





이번 사태의 배경에는 감독과의 갈등이 자리하고 있다는 것이 중론이다. 제주스 감독은 기자회견에서 선발 구성과 전술적 결정에 있어 감독의 완전한 권한을 명시적으로 강조했고, 이 발언 직후 호날두가 캠프를 이탈했다는 점에서 두 사람 사이의 불화가 이번 사태를 촉발한 것으로 보인다.





FPF는 지난달 30일 호날두의 캠프 이탈을 공식 확인했지만 그 이유에 대해서는 일절 언급하지 않았다. FPF는 "대표팀의 다가오는 경기와 설정된 목표 달성에 완전히 집중하고 있다"는 짧은 성명만을 발표하며, 나머지 24명의 선수들과 예정대로 준비를 이어가겠다고만 밝혔다.





호날두도 소셜 미디어를 통해 짧은 입장을 밝혔다. 그는 "국가대표팀 감독의 기자회견 이후, 포르투갈 축구협회장과의 대화를 거쳐 대표팀 캠프를 떠나기로 결정했다. 때가 되면 항상 헌신해온 대표팀을 떠나게 된 진짜 이유를 모든 포르투갈 국민에게 밝히겠다"라며 "이제는 당연히 포르투갈과 모든 팀 동료들에게 행운을 빌 때다"라고 했다. 진짜 이유는 밝히지 않은 채 반드시 해명하겠다는 의지를 내비친 것이다.





이미 호날두는 내년 여름 은퇴를 시사하는 발언을 한 바 있다. 포르투갈 대표팀 경력이 사실상 마지막 단계에 접어든 상황에서 이번 사태가 터졌다. 2003년 대표팀에 데뷔해 A매치 234경기 출전, 146골, 45도움이라는 엄청난 기록을 보유한 살아있는 레전드가 충격적인 방식으로 대표팀 활동에 마침표를 찍는 것이 현실화 될 수 있다. 그의 득점 기록은 남자 축구 역사상 A매치 최다 골이기도 하다.





포르투갈 축구협회가 이번 이탈을 '정당한 이유 없는 무단 이탈'로 판단하느냐 여부가 판단의 핵심이 될 전망이다. FPF가 징계 절차에 착수할 경우 호날두는 최대 6개월 출장 정지라는 초유의 상황에 직면할 수 있으며, 이는 곧 대표팀 은퇴로 이어질 가능성이 높다. 만약 그렇게 된다면 호날두의 A매치 마지막 경기는 지난 25일 열린 웨일즈와 네이션스리그 경기로 기록된다.