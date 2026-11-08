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마티스 텔 (Mathys Tel)Getty Images
배웅기

"목발 짚고 경기장 떠났다, 부상 심각해" 거친 태클에 쓰러진 손흥민 후계자…토트넘 감독은 '한숨'

리즈 유나이티드 vs 토트넘 홋스퍼
리즈 유나이티드
토트넘 홋스퍼
프리미어리그
로베르토 데 제르비
마티스 텔

[골닷컴] 배웅기 기자 = 마티스 텔(21·토트넘 홋스퍼)이 부상으로 쓰러졌다.

토트넘은 7일(이하 한국시간) 영국 리즈의 엘런드 로드에서 열린 리즈 유나이티드와 2026/27 프리미어리그(PL) 10라운드 원정 경기에서 0-1로 패했다. 이로써 토트넘은 연승 행진을 3경기에서 마감하며 11위(3승 3무 4패·승점 12)로 내려앉았다.

이날 선발로 나서 리즈 골문을 정조준한 텔은 전반 34분 볼 경합을 벌이던 중 제이든 보글의 거친 태클에 왼쪽 발목이 꺾였고, 9분 뒤인 전반 43분 결국 통증을 호소하며 그라운드에 주저앉더니 도미닉 솔랑케와 교체됐다.

보글에게 퇴장이 주어져도 이상하지 않은 상황이었지만 존 브룩스 주심은 비디오 판독(VAR) 후 원심인 경고를 유지했다. VAR 심판진은 보글의 태클 속도가 빠르지 않았다는 점을 이유로 든 것으로 알려졌다.

결국 텔이 교체된 뒤 공격적으로 이렇다 할 모습을 보이지 못한 토트넘은 후반 34분 노아 오카포에게 선제골이자 결승골을 허용하며 무릎을 꿇었다.

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무엇보다 뼈아픈 것은 텔의 부상이었다. 글로벌 매체 '디 애슬레틱'의 보도에 따르면 그는 경기 종료 후 보호 부츠를 착용하고 목발을 짚은 채 경기장을 떠났다.

로베르토 데 제르비(47) 토트넘 감독 역시 경기 후 기자회견을 통해 "텔이 발목에 심각한 부상을 입었다. 정확한 상태를 파악하기 위해 정밀 검사를 진행할 예정이다. 내일이면 구체적인 부상 정도를 알 수 있을 것"이라며 한숨을 내쉬었다.

텔이 그간의 부진을 극복하고 최근 발군의 기량을 뽐내고 있었다는 점을 고려하면 토트넘으로서는 치명적인 악재가 아닐 수 없다. 그는 지난해 여름 로스앤젤레스(LA) FC로 떠난 손흥민(34)의 대체자로 팀에 합류했지만, 지난 시즌 38경기에 나서 4골 2도움을 올리는 데 그쳤다.

올 시즌 들어서는 한층 성장한 모양새다. 여러 포지션에 기용되던 지난 시즌과 달리 왼쪽 윙어로 자리를 잡은 텔은 지난달 25일 첼시전에서 마수걸이 득점을 터뜨리며 토트넘의 2-0 완승을 이끌었고, 직전 크리스털 팰리스전(2-0 승리)에서도 공격 선봉장 역할을 하며 3연승에 혁혁한 공을 세웠다. 솔랑케, 오마르 마르무시 등 여타 공격 자원이 제 몫을 다하지 못하고 있는 가운데 데 제르비의 근심은 더 깊어질 전망이다.

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