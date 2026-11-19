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[골닷컴] 김형중 기자 = 대한민국 축구 국가대표팀 임시 사령탑 로베르트 모레노(49) 감독이 내년 12월로 예정된 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵까지 팀을 맡을 수 있다는 가능성이 제기됐다.

18일(한국시간) 스페인 매체 마르카의 마테오 모레토 기자는 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "한국은 대표팀 선수단의 지지를 바탕으로 로베트르 모레노 감독이 2027 아시안컵까지 계속 이어갈 수 있는 기능성을 열어두고 있다. 현재 협상이 진행 중"이라고 전했다.

지난 여름 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 참패 후 대한축구협회는 모레노 감독을 임시감독으로 임명했다. 정몽규 회장 사퇴 후 집행부가 행정력을 잃었고 급한 불부터 끄고자 임시감독 체제의 공개채용을 진행했다. 모레노 감독의 계약기간은 11월 27일까지고 6번의 A매치를 통해 평가 받게 되었다.

모레노 임시감독 체제의 한국은 9~10월과 11월 A매치 기간에 열린 6경기에서 3승 1무 2패의 성적을 얻었다. 9월 에콰도르와 첫 경기는 좋았다. 오현규, 손흥민, 이동경의 릴레이 골로 3-0 대승을 거뒀다. 그러나 우루과이전 수비 쪽에서 많은 문제점이 터졌다. 상대 전방압박에 크게 고전하며 4골이나 헌납했다. 10월 득점 없이 비긴 베네수엘라전은 졸전이었다. 실점하진 않았지만 상대가 워낙 약했다. 그런 팀을 상대로 한 골도 뽑아내지 못했고 팬들은 탄식했다. 이어 마지막 경기였던 우즈베키스탄전에서 심기일전하며 2-0 승리를 따냈다.

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9~10월 A매치 기간에는 경기력 뿐만 아니라 팀내 갈등설도 터져 나오며 질타를 받았다. 1996년생 3인방의 ‘은퇴 논란’이 축구계를 흔들었고 주장 손흥민 ‘왕따설’까지 등장했다. 그야말로 최악의 분위기로 치닫았다.

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그리고 11월 중동 원정에서 다시 소집됐다. 몇몇 선수들의 변화는 있었지만 소동의 중심에 있던 선수들은 모두 선발됐다. 12일 손흥민과 이재성, 김민재, 황인범, 황희찬은 공동성명문을 발표하며 사태를 일단락했다. 그러나 사우디아라비아를 상대로 2-3 충격패를 당하며 여론이 안 좋아졌다. 다행히 마지막 카타르전에서 승리하며 유종의 미를 거뒀다.

카타르전이 끝나고 모레노 감독은 "다음 단계에 대해선 제가 말씀드릴 수 있는 게 없다. 제 계약은 11월 27일까지다. 마지막 순간까지 맡겨진 일을 프로페셔널하게 수행하겠다"라고 전했다.

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이어 만약 정식감독이 된다면 어떤 점을 개선해야 하고, 자신있냐는 질문에는 "물론이다. 그렇지 않으면 감독 일을 하지 않았을 것"이라고 답했다. 그는 "아직 개선할 수 있는 부분이 많다. 어제 황인범도 이런 이야기를 했다. 1년에 4번 정도 만나는 대표팀을 발전시키기 위해선 시간과 안정이 필요하다. 황인범의 말처럼 불확실한 상황은 누구에게도 도움이 되지 않는다"라고 했다.

한국 축구와 후임 감독에겐 시간이 필요하다고도 말했다. 그는 "무언가를 이루려면 장기적인 계획이 필요하다. 선수 개개인의 발전을 도울 수 있어야 하고 선수들이 소속팀에 있거나 멀리 떨어져 있어도 마찬가지다. 한국 선수 한 명, 한 명을 빠짐없이 분석하고 대표팀에 어떻게 도움이 될 수 있을지 파악해야 한다. 가능한 모든 분야에서 힘을 보태야 한다. 그러려면 당연히 시간이 필요하다. 지금 이 대표팀에 필요한 것도 바로 그거라고 생각한다. 그 사람이 제가 되든 다른 감독이 되든 충분한 시간과 안정적인 환경에서 일할 수 있어야 한다"라고 강조했다.

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카타르전 이후 모레노 감독은 한국으로 오지 않고 현지에서 곧바로 스페인으로 향했다. 이제 남은 건 협회의 평가와 최종 결정이다. 다만 모레토 기자의 말대로 모레노 감독이 연임된다면 장기 계약은 쉽지 않고 아시안컵까지 연장될 가능성이 크다. 현재 협회장이 공석인 협회는 내년 3월 선거를 목표로 하고 있다. 3월 A매치를 위해선 대표팀 감독이 그 전에 결정이 되어야 하는데, 어차피 새 회장이 선출되면 물러나게 될 현 집행부가 장기 계약을 제시하는 것은 부담일 수밖에 없다.