모레노 감독 체제 축구대표팀, 오픈 트레이닝데이 통해 팬들에게 첫 인사

축구대표팀이 새롭게 부임한 로베르트 모레노(스페인) 감독과 함께 팬들 앞에서 첫 인사를 한다.

대한축구협회는 오는 22일 오후 4시 코리아풋볼파크 스타디움에서 오픈 트레이닝데이를 개최한다고 밝혔다. 이번 행사는 새롭게 축구대표팀 지휘봉을 잡은 모레노 감독과 선수들이 팬들과 처음으로 호흡하는 자리라는 점에서 의미가 있다.

오픈 트레이닝데이는 축구대표팀과 팬들이 보다 가까운 거리에서 소통할 수 있도록 마련된 대표적인 팬 참여 프로그램이다. 팬들은 선수들의 훈련을 직접 관람하고, 축구대표팀을 응원하며 선수단과 함께 특별한 시간을 보낼 수 있다.

이번 행사는 9월 22일 오후 4시 코리아풋볼파크 스타디움에서 진행되며, 참가를 원하는 팬들은 17일 오후 3시부터 PlayKFA 홈페이지를 통해 신청 가능하다. 우선 신청과 일반신청으로 나누어 순차 신청 진행되며, 선착순 200명에 한해 기회를 제공한다.

참가 팬들은 행사 시작 2시간 전인 오후 2시 코리아풋볼파크 스타디움 정문 광장에 집결해 현장에서 신원 확인 및 반입금지 물품 검색 등을 진행한 후 오픈 트레이닝을 즐길 수 있게 된다.

축구대표팀은 이번 9월 A매치를 시작으로 새로운 사령탑 체제에서 본격적인 여정을 시작한다. 축구협회는 앞으로도 축구대표팀과 팬들이 직접 만나고 소통할 수 있는 다양한 프로그램을 지속적으로 마련해 팬들과 함께하는 축구 문화를 만들어갈 계획이다.