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[골닷컴] 반진혁 기자 = 로베르트 모레노 감독 체제로 아시안컵 출격한다고?

대한축구협회는 2026 북중미 월드컵 이후 사령탑 물색에 박차를 가했고 임시 체제로 결정했다.

선택은 모레노 감독이었다. 에콰도르, 우루과이, 베네수엘라, 우즈베키스탄, 사우디아라비아, 카타르와의 6경기를 지켜본 후 정식 사령탑 여부를 결정하겠다는 계획이었다.

모레노 감독 체제의 대한민국은 6경기에서 3승 1무 2패라는 성적표가 나왔다. 송민규의 경쟁력 입증, 김민수의 미래성 확인 등 적지 않은 성과가 있었다.

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하지만, 기복이 심한 경기력, 다양하지 않은 선수 선택 시야, 4-4-2 전술 고집 등 아쉬운 부분도 확인했다.

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특히, 선수단 관리 능력이 약하다는 평가도 있었다. 손흥민 왕따설과 함께 황인범, 김민재, 황희찬 대표팀 은퇴설까지 불거졌다.

모레노 감독 사단은 카타르와의 경기가 끝난 후 스페인으로 돌아갔고, 평가를 기다리는 중이다.

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이러한 상황에서 스페인 매체 ‘마르카’가 모레노 감독과 대한축구협회가 협상 중이며 2027 아시안컵을 이끌 것이라고 보도하면서 관심을 끌었다.

‘마르카’는 “선수들의 지지를 바탕으로 모레노 감독이 아시안컵까지 지휘봉을 잡을 가능성을 열어두고 있다. 협상이 진행 중이다”고 보도했다.

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하지만, 이는 사실이 아니었다. 시기가 맞지 않고 가장 중요한 평가가 끝나지 않았기 때문이다.

대한축구협회는 “사실무근”이라면서 최근 스페인에서 터져 나온 보도에 대해 손사래를 쳤다.

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국내 축구 사정에 정통한 관계자에 따르면 전력강화위원회가 모레노 감독 체제 6경기를 분석 및 평가 중이며 조만간 브리핑을 통해 결과를 공유할 예정이다. 이후 이사회를 거쳐 최종 결정된다.

사진=대한축구협회