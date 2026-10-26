모레노 감독 부름 받을 가능성 높였다…‘환상 왼발 터닝슛’ 조규성, 11월 소집명단 발표 앞두고 골맛

조규성(28·미트윌란)이 11월 A매치 소집명단 발표를 앞두고 골을 터뜨렸다.

조규성은 25일(한국시간) 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 헤닝과 2026~2027시즌 덴마크 수페르리가 12라운드 홈경기에서 선발 출전해 1골을 기록했다. 미트윌란은 3대 2로 승리하면서 순위표 1위(8승4무·승점 28)로 올라섰다.

프라이데이 에팀과 함께 최전방 투톱으로 나서 호흡을 맞춘 조규성은 킥오프 17분 만에 선제골을 터뜨렸다. 페널티 박스 안 왼쪽 측면에서 키엘 베티엔이 패스한 게 수비 다리 맞고 굴절되면서 문전 왼쪽으로 흘렀는데, 이때 골문 앞으로 쇄도하고 있던 조규성이 재빠르게 달려가 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

이와 함께 조규성은 공식전 기준 2경기 만이자, 5호골을 기록하면서 좋은 흐름을 이어갔다. 그는 골을 넣자마자 곧장 서포터즈 앞으로 달려가 주먹을 불끈 쥐면서 포효하는 셀레브레이션을 선보였다. 이후 동료들로부터 축하를 받자 환하게 웃었다.

조규성은 이후 후반 14분 교체로 물러나면서 경기를 마쳤다. 축구 통계 전문 매체 풋몹에 따르면 조규성은 59분을 소화하는 동안 1골을 포함해 슈팅 2회(유효슈팅 1회), 상대 페널티 박스 안 볼 터치 7회, 공격지역 패스 2회, 지상볼 경합 승리 2회, 공중볼 경합 승리 2회, 태클 1회, 볼 리커버리 2회 등을 기록했다. 평점 7.7점을 받았다.

한편, 조규성은 이번 골로 오는 29일 11월 A매치 평가전(카타르·사우디아라비아) 소집명단을 발표할 예정인 로베르트 모레노 감독의 눈도장을 제대로 찍었다. 물론 조규성은 9~10월 A매치 평가전(에콰도르·우루과이·베네수엘라·우즈베키스탄) 당시에도 소집명단에 이름을 올렸었다.

다만 당시 무릎 부상 여파로 출전하지 못한 데다, 조기 소집 해제되면서 모레노 감독 앞에서 자신의 기량을 발휘할 기회를 잡지 못했었다. 이후 미트윌란으로 복귀한 그는 다행히도 빠르게 회복한 후 골을 터뜨리는 등 활약을 이어갔다. 최근 경기력이라면 다시 한번 모레노 감독의 부름을 받을 수 있을 전망이다.