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[골닷컴] 반진혁 기자 = 이영표 해설위원이 로베르트 모레노 감독 연임과 결별에 대해 입장을 밝혔다.

공영방송 ‘KBS’는 최근 자체 유튜브 채널을 통해 ‘모레노 재계약 과연 가능한가?’라는 주제의 영상을 공개했다.

이영표 해설위원은 “내부 이야기를 들어보니까 엄청 성실하다고 하더라”며 모레노 감독 평가에 대한 말문을 열었다.

그러면서 “Not Bad Not Good(나쁘지도 않고 좋지도 않다). 장점도 많다. 선수 통제할 수 있는 카리스마가 있나?”라며 모레노 감독의 리더십에 의문을 품었다.

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대한축구협회는 2026 북중미 월드컵 이후 사령탑 물색에 박차를 가했고 임시 체제로 결정했다.

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선택은 모레노 감독이었다. 에콰도르, 우루과이, 베네수엘라, 우즈베키스탄, 사우디아라비아, 카타르와의 6경기를 지켜본 후 정식 사령탑 여부를 결정하겠다는 계획이었다.

모레노 감독 체제의 대한민국은 6경기에서 3승 1무 2패라는 성적표가 나왔다. 송민규의 경쟁력 입증, 김민수의 미래성 확인 등 적지 않은 성과가 있었다.

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하지만, 기복이 심한 경기력, 다양하지 않은 선수 선별 시야, 4-4-2 전술 고집 등 아쉬운 부분도 확인했다.

특히, 선수단 관리 능력이 약하다는 평가도 있었다. 손흥민 왕따설과 함께 황인범, 김민재, 황희찬 대표팀 은퇴설까지 불거졌다.

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모레노 감독 사단은 카타르와의 경기가 끝난 후 스페인으로 돌아갔고, 평가를 기다리는 중이다.

대한축구협회 전력강화위원회가 평가 결과 보고 후 이사회를 통해 모레노 감독의 연임, 결별 여부를 결정하게 된다.

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아시아축구연맹(AFC) 아시안컵이 내년 1월에서 12월로 연기되면서 대한축구협회는 감독 선임을 놓고 서두를 이유가 사라졌다. 심사숙고할 시간이 생긴 것이다.

모레노 감독에 대해서는 기회를 더 줘야 한다는 평가와 함께 지금이라도 제대로 된 정식 사령탑을 선임해서 내실을 갖춰야 한다는 의견도 있다.

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대한축구협회는 홍명보 감독 선임 당시 절차가 불공정했다는 비판을 받은 후 대한체육회의 규정에 따라 공개 채용 방식으로 사령탑을 선택해야 한다.

하지만, 사단 형태로 선임을 해야 하는 현재 시스템이 현실과 맞지 않다는 지적도 있다. 스태프 구성은 감독의 권한인데 코치의 기준까지 필요 이상으로 까다롭게 따진다는 목소리가 적지 않다. 기준에 미치지 못한다고 해서 인원 모두가 선택받지 못하는 상황이 벌어지기도 했다. 거스 포옛이 대표적인 예다.

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이영표 위원은 “절차를 지키는 건 중요하다. 하지만, 지금 규정대로면 좋은 감독을 선임할 수 없다”고 지적했다.

이어 “좋은 감독은 지원하지 않는다. 설득해서 모셔 와야 한다. 지금 방식으로는 원하는 감독을 데려올 수 없다”며 시스템의 보완을 촉구했다.

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사진=게티이미지