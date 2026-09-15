모레노호 합류 앞둔 '꽃미남 공격수' 조규성 미쳤다! 우승 경쟁 팀 상대로 멀티 도움 폭발…미트윌란은 4-1 대승

[골닷컴] 배웅기 기자 = 조규성(28·미트윌란)이 대한민국 국가대표팀 소집을 앞두고 발군의 기량을 뽐냈다.

미트윌란은 15일(이하 한국시간) 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 브뢴뷔 IF와 2026/27 덴마크 수페르리가 8라운드 홈 경기에서 라스무스 크리스텐센과 빅터 바크 옌센의 득점, 스탠리 이헤아나초의 멀티골을 묶어 4-1로 이겼다.

이날 조규성은 3-4-1-2 포메이션의 공격형 미드필더로 선발 출전, 2도움을 적립하며 미트윌란의 대승에 큰 힘을 보탰다. 먼저 전반 23분 박스 외곽에서 연결한 절묘한 스루 패스가 이헤아나초의 득점으로 이어졌다.

이후 후반 29분 왼쪽 측면에 위치한 옌센의 크로스가 브뢴뷔 수비수의 발에 맞고 굴절돼 박스 안으로 흘렀고, 볼을 이어받은 조규성이 지체 없는 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 애초 이는 조규성의 득점으로 기록됐지만, 마지막 볼 터치가 이헤아나초로 확인되면서 도움으로 정정됐다.

미트윌란은 조규성의 맹활약에 힘입어 우승 경쟁 팀 중 하나로 거론되는 브뢴뷔에 완승을 거뒀다. 이로써 미트윌란은 1위 코펜하겐(7승 1패·승점 21)에 승점 3 뒤진 2위(5승 3무·승점 18)에 자리했다.

축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 조규성은 2도움을 비롯해 패스 성공률 50%(6/12), 볼 터치 27회, 지상 경합 성공 5회, 공격 지역 패스 3회, 공중 볼 경합 성공 3회, 기회 창출 2회, 슈팅 1회(유효 슈팅 1회) 등을 기록했다. 평점은 8.4였다.

A매치 4연전(에콰도르·우루과이·베네수엘라·우즈베키스탄)을 앞둔 로베르토 모레노호에도 희소식이다. 모레노 임시 감독은 14일 코리아풋볼파크에서 소집 명단을 발표했다. 조규성은 손흥민(로스앤젤레스 FC), 이동경(울산 HD), 오현규(베식타시 JK), 오세훈(시미즈 S펄스)과 함께 공격수로 발탁됐다.

모레노 감독이 4-4-2 포메이션을 활용하겠다고 공언한 만큼, 조규성의 경기 감각이 올라오고 있다는 점은 고무적이다. 조규성은 압도적인 신체 조건을 활용한 제공권과 연계에 강점이 있는 공격수다. 공격형 미드필더로도 가능성을 입증한 가운데 모레노 감독 체제에서 어떤 역할을 맡게 될지 지켜볼 일이다.