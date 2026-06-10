멕시코 1위-일본 2위, 반면 한국은 16위... 유니폼 월드컵 극명한 격차

[골닷컴] 김형중 기자 = A조 경쟁자 멕시코 1위, 영원한 라이벌 일본 2위, 한국은 16위.





본 매체(골닷컴)의 글로벌 에디션이 최근 이번 월드컵에 나서는 팀들의 유니폼 순위를 선정했다. 각 국의 홈과 원정 유니폼을 기준으로 상위 20개 유니폼을 발표했다.





홍명보호가 입을 예정인 한국의 홈 유니폼은 16위를 차지했다. 골닷컴은 "나이키의 한국 대표팀 유니폼은 언제나 강렬한 인상을 남겨왔는데, 2026년도 예외가 아니다. 손흥민과 동료들이 북중미에서 또 한번 돌풍을 일으킬 준비를 마쳤다"라며 "이번 유니폼 디자인은 한국의 산악 지형과 호랑이 무늬에서 영감을 받아 '로벌 레드'를 베이스로 완성됐다. 한국의 대표적인 국가 상징 중 하나인 호랑이가 기습하는 이미지를 형상화한 것이 특징"이라고 전했다.





나이키는 지난 3월 한국의 북중미 월드컵 유니폼을 공개했다. 골닷컴이 전했듯 디자인 콘셉트는 ‘호랑이의 기습’에서 출발했다. 유니폼 공개 당시 나이키는 "한국 축구 대표팀의 자긍심을 상징하는 이미지로 떠올린 것이 바로 백호였다. 백호는 조용하지만, 아무도 예상하지 못한 순간에 공격할 수 있는 힘을 가진 존재다. 한국 국가대표팀 역시 그런 면모를 가지고 있다고 생각했고, 바로 그 컨셉을 바탕으로 디자인을 전개했다"라며 "한국을 상징하는 이미지와 자긍심을 기반으로 이번 유니폼을 만들었다. 이 디자인의 핵심은 바로 한국의 자긍심이다"라고 설명한 바 있다.





월드컵 유니폼 16강 합류는 기분 좋은 소식이다. 그러나 우리와 경쟁 상대들의 순위가 훨씬 높다.





월드컵 본선에서 A조 1위를 다툴 개최국 멕시코는 홈 유니폼으로 1위를 차지했다. 골닷컴은 "이 유니폼이 멕시코의 '킨토 파르티도(Quinto Partido)' 징크스를 깰 수 있을까? 멕시코는 자국에서 열린 대회에서만 16강을 넘어선 경험이 있다(1970년과 1986년). 이번에도 그 기적을 재현하길 바라며 새롭게 선보인 아디다스 홈 유니폼을 입고 그라운드에 선다. 밝은 베이스 위에 짙은 초록빛 전통 문양을 담은 이번 유니폼에 대해 아디다스는 아름다운 축구와 함께 숨 쉬는 나라, 멕시코의 에너지와 자부심을 담아낸 것"이라고 평가했다. 킨토 파르티도는 다섯 번째 경기라는 의미로 이번 대회에선 16강을 뜻한다. 멕시코는 월드컵 본선에서 16강 단골 손님이지만 원정 대회에선 번번히 8강 문턱을 넘지 못했다.





영원한 라이벌 일본도 높은 순위에 올랐다. 골닷컴은 일본의 홈 유니폼을 2위에 올려 놓으며 "아디다스와 일본 대표팀의 협업 역사에서 실패한 디자인이 단 한 번도 없었다고 해도 과언이 아닌데, 이번 여름도 예외가 아닐 것이다. 2000년대 중반 아디다스의 '팀가이스트' 템플릿을 연상시키는 이번 홈 유니폼은 레트로한 감성을 품으면서도 현대적인 세련미를 잃지 않았다. 디자인의 핵심은 바다와 하늘이 맞닿는 일본 특유의 수평선 위로 피어오르는 아련한 안개에서 영감을 받은 추상적인 그래픽이다. 정말 아름다운 작품"이라고 극찬했다.





이 외에도 퀴라소의 원정 유니폼, 독일과 프랑스의 홈 유니폼이 각각 3, 4, 5위에 선정되었다. 리오넬 메시가 입고 뛸 아르헨티나의 홈과 원정 유니폼은 각각 9위와 8위에 이름을 올렸다.