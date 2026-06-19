[멕시코전] '유효 슈팅 0회' 웅크린 한국, '개최국' 멕시코 상대로 절반 버텼다…0-0으로 전반 종료

[골닷컴] 배웅기 기자 = 절반은 버텼다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 국가대표팀은 19일 오전 10시(한국시간) 멕시코 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 멕시코와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 0-0으로 균형을 유지한 채 전반을 마쳤다.

경기에 앞서 선발 명단이 공개됐다. 한국은 김승규, 이한범, 이기혁, 김민재, 황인범, 손흥민, 백승호, 이재성, 김문환, 이강인, 설영우가 나섰다.

하비에르 아기레 감독의 멕시코는 라울 랑헬, 호르헤 산체스, 에드손 알바레스, 요한 바스케스, 헤수스 가야르도, 에리크 리라, 루이스 로모, 브라이안 구티에레스, 로베르토 알바라도, 라울 히메네스, 훌리안 퀴뇨네스가 출전했다.

경기는 멕시코가 주도권을 쥐고 한국이 간헐적인 역습을 시도하는 양상으로 전개됐다. 멕시코는 퀴뇨네스(알 카디시야)가 중심이 돼 공격을 풀어 나갔고, 한국은 이강인(파리 생제르맹)의 창의성과 손흥민(로스앤젤레스 FC)의 빠른 발을 앞세워 상대 뒷공간을 노렸다.

첫 슈팅은 멕시코가 기록했다. 전반 7분 구티에레스(CD 과달라하라)가 비교적 먼 거리에서 시도한 왼발 슈팅이 정확히 임팩트 되지 않으며 김승규(도쿄)의 품에 안겼다. 전반 8분 로모(과달라하라)의 아크 정면 오른발 중거리 슈팅은 김승규의 정면으로 향했다.

한국은 여러 차례 위협적인 장면을 연출했지만, 대부분 오프사이드가 선언되며 아쉬움을 남겼다. 전반 20분 오른쪽 측면에 위치한 알바라도(과달라하라)의 크로스에 이은 퀴뇨네스의 문전 헤더는 김승규가 몸을 던져 잡아냈다. 전반 41분 손흥민의 패스에 이은 설영우(FK 츠르베나 즈베즈다)의 박스 안 왼발 슈팅은 골문을 벗어났다.

이후 양 팀은 선제골을 위해 공격에 열을 올렸지만, 상대 골문을 열어젖히지 못한 채 하프타임에 돌입했다. 웅크리며 전반을 무실점으로 마친 한국은 후반 적극적인 공세에 나설 전망이다.