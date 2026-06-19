[멕시코전] 잘하다 이게 무슨…한국, 김승규·이기혁 소통 실수→로모에게 선제골 허용 (후반 5분)

[골닷컴] 배웅기 기자 = 대한민국 국가대표팀이 선제골을 허용했다.

홍명보 감독이 이끄는 한국은 19일 오전 10시(한국시간) 멕시코 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 멕시코와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0-1로 뒤지고 있다. 현재 후반 5분.

경기에 앞서 선발 명단이 공개됐다. 한국은 김승규, 이한범, 이기혁, 김민재, 황인범, 손흥민, 백승호, 이재성, 김문환, 이강인, 설영우가 나섰다.

하비에르 아기레 감독의 멕시코는 라울 랑헬, 호르헤 산체스, 에드손 알바레스, 요한 바스케스, 헤수스 가야르도, 에리크 리라, 루이스 로모, 브라이안 구티에레스, 로베르토 알바라도, 라울 히메네스, 훌리안 퀴뇨네스가 출전했다.

이날 경기는 멕시코가 주도권을 쥐고 한국이 간헐적인 역습을 시도하는 양상으로 흘러갔다. 멕시코는 퀴뇨네스(알 카디시야)가 중심이 돼 공격을 풀어 나갔고, 한국은 이강인(파리 생제르맹)의 창의성을 앞세워 상대 뒷공간을 공략했다.

전반 중반 이후에는 한국이 볼 점유율을 늘려갔다. 전반을 무실점으로 마친 한국은 후반 들어 선제골을 노렸지만, 어처구니 없는 실수 한 번에 실점을 내주고 말았다. 후반 5분 왼쪽 측면에 위치한 퀴뇨네스의 크로스에 이은 히메네스(울버햄튼 원더러스)의 헤더가 높이 떠올랐고, 김승규(도쿄)가 이를 처리하고자 뛰쳐나가던 중 이기혁(강원FC)과 충돌해 볼이 흘렀다. 이후 로모(CD 과달라하라)가 문전에서 침착한 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다.