[멕시코전] 계획대로 경기했는데...한순간의 커뮤니케이션 실수가 승패 갈랐다

[골닷컴] 김형중 기자 = 계획대로 경기를 잘 했지만 한순간의 소통 실수로 패하고 말았다.





홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀은 19일 오전 10시(이하 한국시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 2차전 멕시코와 경기에서 0-1로 패했다. 후반 5분 골키퍼 김승규와 수비수 이기혁의 소통 실수로 안타까운 실점을 내줬고, 그게 멕시코의 결승골이 되었다.





한국은 계획한대로 경기를 잘 운영했다. 전반은 수비를 단단히 하고 상대 뒷 공간을 노렸다. 손흥민은 압박을 위해 높은 위치까지 올라온 멕시코 선수들 뒷 공간을 줄기차게 침투해 기회를 창출했다. 오프사이드에 걸리긴 했지만 득점에 가까운 찬스를 만들기도 했다.





특히 전반전 하이드레이션 브레이크 이후에는 한국이 주도권을 잡았다. 볼 점유율을 높이며 경기를 장악한 한국의 플레이에 멕시코 선수들은 따라 다니기 바빴고 적절히 대응하지 못했다. 전반은 0-0으로 끝나며 한국의 전략대로 운영됐다.





그러나 후반 5분 안타까운 상황이 발생했다. 오른쪽에서 올라온 크로스가 상대 공격수 머리에 맞고 높이 뜨자 골키퍼 김승규가 골문을 비우고 나와 잡으려고 했다. 높이 점프해서 볼을 잡아내는가 싶었지만 착지 과정에서 수비수 이기혁과 충돌하며 볼을 놓쳤다. 이를 루이스 모로가 밀어넣으며 멕시코가 선제골을 얻었다. 한국 입장에선 한순간의 실수로 내준 실점이었다.





홍명보 감독은 실점 이후 공격에 무게중심을 뒀다. 손흥민과 이재성을 빼고 오현규와 황희찬을 투입했다. 이어 엄지성과 양현준, 조규성까지 차례로 투입하며 동점골을 노렸다. 그러나 한국의 공격은 매서운 맛이 없었고 시간은 그대로 흘러갔다.





후반 추가시간 엄지성의 크로스를 조규성이 머리로 연결했지만 상대 골키퍼의 손끝에 걸렸다. 이어 다시 한번 발로 슈팅했지만 골키퍼가 잡아내며 무산되었다. 한국은 득점에 실패했고 경기는 그대로 멕시코의 1-0 승리로 끝났다.





한국은 멕시코의 공격을 효율적으로 잘 막아냈지만 단 한 번의 소통 실수로 골을 내줬고 경기를 패했다. 잘 싸우고도 결과를 가져오지 못한 안타까운 패배였다.





이날 패배로 한국은 남아공과 3차전에 모든 것을 걸어야 하는 운명이 되었다. 다행히 앞서 열린 경기에서 체코와 남아공이 1-1 무승부를 거두며 한국이 2위를 유지했지만, 만약 3차전에서 남아공에 패하고 체코가 멕시코를 꺾는다면 한국은 최하위로 떨어지며 32강 진출에 실패하게 된다.