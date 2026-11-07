메시 은퇴에 호날두 "영원히 남을 이야기, 모든 존경 보낸다"...호날두 은퇴에 메시는 아직 침묵

[골닷컴] 김형중 기자 = 크리스티아누 호날두(41·알나스르)의 포르투갈 대표팀 은퇴를 기리는 헌사가 쏟아지는 가운데 리오넬 메시(39·인터 마이애미)의 이름만 보이지 않자 팬들의 궁금증이 커지고 있다.

글로벌 축구 매체 '골닷컴'의 UK 에디션은 7일(이하 한국시간) 호날두가 지난 5일 대표팀 은퇴를 발표한 뒤 이어진 동료와 라이벌들의 메시지 가운데 유독 메시의 반응은 없다고 보도했다. 호날두는 메시가 아르헨티나 대표팀을 떠났을 때 가장 먼저 존경의 뜻을 전한 스타 중 한 명이었다. 그런 만큼 메시의 침묵이 더 눈에 띈다는 설명이다.

특히 호날두의 행보와 비교되고 있다. 메시가 지난달 7일 베냉과의 아르헨티나 대표팀 고별전을 치른 다음 날 소셜네트워크서비스(SNS)에 작별의 글을 올리자 호날두가 곧바로 댓글을 남겼다.

메시는 "어제 경기가 나의 마지막이었고, 하늘색과 흰색 유니폼을 입는 것이 벌써 그립다. 나는 올바른 결정을 내리고 있다는 것을 안다. 기쁨뿐 아니라 슬픔도 있었던 놀라운 여정이었고, 내가 내디딘 모든 걸음이 그만한 가치가 있었다고 확신한다"라고 썼다. 이에 호날두는 "리오, 오랜 세월 조국을 지켜왔고 영원히 남을 이야기를 썼다. 당신이 아르헨티나에서 이룬 것에 대한 나의 모든 존경을 보낸다"라고 답했다.

호날두는 이에 앞서 8월에도 메시를 위로했다. 메시가 아버지 호르헤 메시를 떠나보낸 슬픔을 담은 장문의 글을 올리자 호날두는 "이 어려운 순간에 당신과 사랑하는 이들에게 큰 위로를 보낸다, 힘내길 리오"고 적었다. 라이벌이라는 틀을 넘어선 두 차례의 제스처였다.

하지만 메시는 아직까지 호날두에게 비슷한 방식으로 화답하지 않고 있다. 침묵의 이유는 알려지지 않았다.

두 사람은 약 20년 동안 세계 축구 개인상을 양분했다. 호날두는 발롱도르를 5번, 메시는 8번 수상했다. 라이벌 구도가 가장 뜨거웠던 시기는 2009년부터 2018년까지 9년 간으로, 호날두는 레알 마드리드에서, 메시는 바르셀로나에서 엘 클라시코의 두 축을 이뤘다.

한편, 호날두의 은퇴 소식에는 축구계 전반의 헌사가 이어졌다. 네이마르와 하메스 로드리게스는 가장 먼저 반응해 호날두를 '전설'이라고 표현했다. 비니시우스도 '영원한 나의 1번'이라는 메시지를 남겼다. 세르히오 라모스는 유머를 섞어 즐거운 새 챕터를 보내길 바란다고 했고, 리오 퍼디낸드는 "영화 같았어, 형제"라며 맨체스터 유나이티드에서 함께한 추억을 떠올렸다. 포르투갈과 맨유에서 호날두와 함께 뛴 나니 역시 "그의 유산이 여러 세대의 선수들에게 영감을 줬다"고 짚었다. 또한 페페, 브루누 페르난드스, 디오구 달로트, 마르셀루, 티보 쿠르투아 등도 작별 인사를 건넸다.