“멋진 작별 인사할 수 있기를 바란다” 결국 ‘오피셜’ 공식입장 나왔다…맨체스터 시티 ‘리빙 레전드’ 올여름 9년 동행 마침표

[골닷컴] 강동훈 기자 = 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 시티 핵심 미드필더 베르나르두 실바(31·포르투갈)가 9년 동행에 마침표를 찍는다. 올여름 계약이 만료되는 그는 새 계약을 맺지 않고 떠나기로 결단을 내렸다.

영국 매체 맨체스터 이브닝 뉴스는 6일(한국시간) “베르나르도 실바는 올여름 맨체스터 시티를 떠나는 것이 확정됐다”며 “베르나르도 실바가 계약 만료를 앞두고 있는 가운데 펩 레인더스 수석코치로부터 좋은 작별 인사를 받았다”고 보도했다.

보도에 따르면 레인더스 수석코치는 지난 4일 영국 맨체스터의 에티하드 스타디움에서 펼쳐진 리버풀과 2025~2026시즌 잉글랜드축구협회(FA)컵 8강전에서 4대 0으로 승리한 직후 공식 기자회견에서 베르나르두 실바의 이별을 알렸다. 그는 징계로 벤치에 앉지 못한 펩 과르디올라 감독 대신 공식 기자회견에 참석했다.

레인더스 수석코치는 “똑같은 유형의 선수는 존재하지 않는다”며 “베르나르두 실바는 절대로 대체할 수는 없는, 독보적인 선수”라고 말했다. 베르나르두 실바가 떠난다는 것을 암시하는 발언이었다. 이어 “그는 경기를 조율하는 방식, 움직임, 볼 컨트롤, 리더십, 문제 해결 능력까지 모든 것이 특별하다”고 덧붙였다.

계속해서 “모든 좋은 이야기는 끝이 마련되어 있는 법”이라며 “남은 6주 동안 베르나르두 실바가 마지막 시간을 즐겁게 보내고, 멋진 작별 인사를 할 수 있기를 바란다. 그는 그 모든 관심을 받을 자격이 충분하다”고 강조했다.

현지 보도를 종합하면 맨체스터 시티는 과르디올라 감독의 전술 아래에서 핵심으로 활약 중인 베르나르두 실바와 최소 1년 더 계약을 연장하길 원했지만 베르나르두 실바는 올여름이 떠날 적기로 판단해 이를 거절했다.

이런 그는 기량이 여전히 건재한 데다, 뛰어난 클래스를 자랑하고 있는 만큼 현재 복수 구단의 관심을 받고 있다. 친정팀 벤피카부터 지난 몇 년간 구애를 보내온 바르셀로나, 최근 들어서 적극적으로 러브콜을 보내고 있는 유벤투스가 대표적이다. 이밖에 알나스르와 인터 마이애미 등도 상황을 주시하고 있다.

베르나르두 실바는 어느 포지션에서도 항상 제 역할을 완벽히 수행할 수 있는 다용도 미드필더다. 실제 미드필더 전 지역을 뛸 수 있고, 윙백과 ‘제로톱(가짜 9번 공격수)’도 소화가 가능하다. 뛰어난 드리블 돌파와 탈압박 능력, 왕성한 활동량이 장점으로 꼽힌다.

2017년 맨체스터 시티 유니폼을 입은 이래 통산 450경기(76골·77도움)를 뛴 그는 이 기간 EPL 6회, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 1회, FA컵 2회, 잉글랜드 풋볼리그(EFL)컵 5회, 국제축구연맹(FIFA) 인터컨티넨탈컵 1회 등 수많은 우승을 경험했다.