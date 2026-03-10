‘멀티골’ 마테우스, K리그1 2라운드 MVP 선정…안양은 베스트팀 선정 [공식발표]

[골닷컴] 강동훈 기자 = 멀티골을 터뜨리면서 승리를 이끈 마테우스(안양)가 하나은행 K리그1 2026 2라운드 MVP(최우수선수)로 선정됐다. 마테우스의 활약상 속 승리를 거둔 안양은 베스트팀에 선정됐다.

한국프로축구연맹은 K리그1 2라운드 MVP와 베스트 매치, 베스트 팀, 베스트11을 10일 발표했다. MVP는 마테우스가 받았다. 그는 8일 안양종합운동장에서 열린 제주전에서 후반 42분 페널티킥(PK)을 침착하게 성공시키며 선제골을 기록했고, 후반 종료 직전 논스톱 슈팅으로 결승골을 터뜨리며 안양의 2대1 승리를 이끌었다.

베스트 매치 또한 안양과 제주의 맞대결이다. 양 팀은 후반 막판에만 3골을 터뜨리며 손에 땀을 쥐는 승부을 연출했다. 안양이 후반 42분 PK를 성공시킨 마테우스의 선제골로 앞서가자 제주가 추가시간 3분 PK를 성공시킨 네게바의 동점골로 승부를 원점으로 돌렸다. 하지만 안양이 추가시간 4분 마테우스의 역전골로 승부를 뒤집었다. 안양은 베스트 팀에도 선정됐다.

베스트11에는 MVP에 선정된 마테우스를 비롯하여 권경원, 김정현, 토마스(이상 안양), 김경민, 신창무, 최경록(이상 광주), 이정택, 홍윤상(이상 김천), 모따(전북), 패트릭(부천)이 이름을 올렸다.

한편 베스트11과 MVP는 프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)의 정량, 정성 평가를 통해 선정된다. 매 라운드 경기에 배정된 TSG 위원은 각각 해당 경기의 베스트11과 MOM(Man Of the Match)을 선정한다.

이후 TSG 경기평가회의를 열어 경기별 베스트11에 선정된 선수들을 대상으로 TSG 위원 평점과 의견, K리그 공식 부가 데이터 업체 비프로 평점을 종합해 해당 라운드의 베스트11을 최종 결정하게 된다. MVP는 각 경기의 MOM을 후보군으로 정한 뒤, 베스트11과 동일한 방식으로 선정한다.