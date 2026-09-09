'매 경기 육탄방어' 베테랑 정승현 "한동안 정체성 잃었다, 희생과 헌신이 원래 제 스타일"

[골닷컴, 울산] 김형중 기자 = 울산 HD 수비수 정승현이 최근 무적의 수비를 보여주며 팀의 상승세에 일조하고 있다. 그는 초심으로 돌아간 것이 도움 된다고 말했다.





울산은 8일 오후 7시 30분 문수축구경기장에서 열린 FC서울과 하나은행 K리그1 2026 27라운드 홈 경기에서 1-0으로 승리했다. 팽팽했던 경기는 후반 37분 심상민의 헤더 결승골에 힘입어 울산의 승리로 막을 내렸다. 이로써 울산은 1위 서울과 승점 15점 차 2위에 올랐다.





승리의 주인공은 단연 이동경의 크로스를 다이빙 헤더로 마무리한 심상민이다. 울산 데뷔골을 중요한 경기에서 터트렸다. 하지만 무실점 경기를 펼친 김영권, 정승현, 조현우 등 베테랑 수비진의 활약도 빼놓을 수 없다. 특히 정승현은 몸을 날리는 헌신적인 플레이로 수차례 팀을 위기에서 구해냈다. 이날 뿐만 아니라 최근 경기에서 희생하는 모습으로 후배들을 이끌기도 했다.





경기 후 믹스트존에서 만난 정승현은 "저희가 초심으로 많이 돌아갔다고 생각한다. 개인적으로만 봤을 때는 시즌 초에는 자신감이 많았지만 몸 상태가 아직 100%도 아니고 더 헌신적이고 더 희생한다는 마음보다는 그냥 잘해야겠다는 생각만 했었다. 그런데 월드컵 휴식기를 통해서 뭔가 초심으로 돌아가고, 내 것보다는 이제 희생하고 헌신해야 한다고 생각했다. 그게 원래 제 스타일인데 뭔가 한동안 제 정체성을 잃었던 것 같다"라고 고백했다.





이어 "여러 가지 정신도 정상이 아니었던 것 같고, 최근에는 마음도 많이 편안해지고 또 축구에만 집중을 하다 보니까 좋아진 것 같다"라고 덧붙였다.





특히 최근 경기에서 울산 수비진이 몸을 날려 상대 공격을 막아내는 경우가 많다. 정승현은 "사실 경기장 들어가기 전에 이야기를 많이 한다. 저는 조현택과 최석현 선수와 많이 얘기하는데, 우리의 할 일은 그냥 볼 차는 게 아니라 몸 던지고 머리 박고 싸우는 거라고 말한다. 그런 이야기를 경기 전에 많이 하고 그래서 마인드를 더 그렇게 가지고 나가는 것 같다. 그래서 열정이 더 솟아오르고 그러는 것 같다"라고 설명했다.





끈끈해진 팀에 대해선 "어느 순간부터 누구 한 명이 잘해서가 아니라 전체적으로 끈끈해졌다는 생각이 많이 든다. 경기 뛰면서도 느껴지고 훈련 하면서도, 물론 안 좋을 때도 있지만 어느 순간부터 선수들이 끈끈해진 걸 많이 느낀다. 그런 게 경기장 안에서 좀 좋은 작용하는 것 같다"라고 이야기했다.





정승현은 후배들에게도 많이 배운다고 말한다. 그는 "경기 들어가기 전에 조현택 선수를 보며 많이 느낀다. 50대50 경합 상황에서 절대 안 지려고 한다. 눈빛에 독기가 느껴진다. 옆에 있는 사람도 느껴지고 긍정적인 부분이 많다"라고 전했다.





이날 울산은 다시 스리백으로 돌아갔지만 포백을 쓰기도 한다. 상대에 맞게 김현석 감독이 변화를 준다. 수비수로서 정승현은 "솔직히 너무 복잡하다. 스리백, 포백 정신 없고 감독님이 말씀하신 것도 기억 안 날 때도 있다"라고 밝혔다.





이어 "근데 제일 중요한 것은 '진짜 그냥 죽었다 생각하고 몸 던지고 온다, 몸 던지고 그냥 죽었다 생각하고 하자'다. 포백이고 스리백이고 그게 중요한 게 아니라 어떤 마음가짐을 갖고 경기장에 나가냐가 제일 중요하다고 생각한다. 내가 뚫리면 죽는다는 생각을 하다 보니까 마인드가 제일 중요하다"라고 말했다.





A매치도 예정된 문수축구경기장의 잔디 상태에 대해서는 "김민재 선수가 바이에른 뮌헨에서 뛰다가 오면 놀랄 것 같다"라며 에둘러 말했다.