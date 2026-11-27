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[골닷컴] 반진혁 기자 = 맨체스터는 다음 시즌 프리미어리그를 즐길 수 없다?

영국 매체 ‘풋볼 인사이더’는 27일 맨체스터 연고의 두 클럽인 맨체스터 유나이티드와 맨체스터 시티의 상황에 대해 에버턴 최고경영자(CEO) 출신 키스 와이네스와 진행한 인터뷰 내용을 전했다.

와이네스는 “맨유는 강등을 피하는 데 집중하고 있다. 만약 지금과 같은 성적을 유지한다면 다음 시즌은 맨체스터에 프리미어리그 팀이 아예 없을 수도 있는 시나리오가 펼쳐질 것이다”고 언급했다.

맨유는 현재 19위로 강등 위기에 놓여있고, 맨시티는 프리미어리그 재정 규정 위반으로 엄청난 징계를 받을 수 있다.

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맨유는 지난 시즌 레전드 출신 마이클 캐릭 감독 임시 체제에서 재미를 봤다. 분위기 반전에 성공했고 3위로 마치는 엄청난 성과를 달성했다. UCL 진출권 획득까지 더할 나위 없었다.

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맨유는 캐릭 감독의 공로를 인정했고, 이번 시즌을 앞두고 정식 사령탑으로 임명했다. 레전드의 화려한 복귀였다.

하지만, 현실은 냉혹했다. 캐릭 감독 체제의 맨유는 시즌 초반 최악의 분위기가 형성됐다. 프리미어리그 10경기 중 승리는 단 1번이다.

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맨유의 순위는 18위로 40년 만에 최악의 프리미어리그 출발이라는 비판을 피하지 못했고, 캐릭과 결별 후 마우리시오 포체티노 감독을 선임했다.

포체티노 감독은 맨유 데뷔전인 리버풀과의 경기에서 0-4로 대패하면서 쾌조의 출발을 알리지 못했다.

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맨시티는 프리미어리그 재정 규정 위반 항목이 115건 발견됐다.

특히, 2009년부터 2018년까지 사기성이 짙은 상업 계약을 통해 수익을 9억 파운드(약 1조 5,779억)나 인위적으로 부풀렸다는 사실까지 적발된 것으로 알려졌다.

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맨시티에 대해서는 무거운 처벌이 예상되는데 우승 자격 박탈, 승점 삭감, 강등 등 여러 가지 가능성이 거론되고 있는 상황이다.

맨시티의 프리미어리그 타이틀 자격이 박탈된다면 당시 2위였던 맨체스터 유나이티드, 리버풀은 우승 횟수를 느릴ㄹ 수 있다는 분위기가 감지되고 있다.

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특히, 맨시티가 규정을 위반한 당시 토트넘 홋스퍼, 아스널, 첼시, 에버턴, 뉴캐슬 유나이티드가 순위에 밀려 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에 출전하지 못하기도 했다.

프리미어리그 클럽은 맨시티의 징계를 위해 법률회사에 도움을 요청한 것으로 알려졌다.

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영국 ‘미러’는 “맨유, 리버풀, 토트넘이 법률회사에 도움을 요청했다. 아스널도 손해배상 청구를 위해 움직였다”고 전했다.

사진=게티이미지