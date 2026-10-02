맨체스터 유나이티드 팬 소리 질러! 부상으로 이탈한 '이적료 1250억' 신입생 마침내 복귀한다…"토트넘전 데뷔 유력"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 카를로스 발레바(22·맨체스터 유나이티드)의 부상 복귀가 임박했다.

영국 매체 '커트오프사이드'는 1일(이하 한국시간) "발목 인대 부상에서 순조롭게 회복하고 있는 발레바가 오는 11일 토트넘 홋스퍼전에서 마침내 맨유 데뷔전을 치를 전망"이라고 보도했다.

이어 "발레바는 현재 온전한 몸 상태에 근접했고, 보이지 않는 곳에서 묵묵히 흘린 땀방울은 맨유 코치진에 깊은 인상을 남겼다"며 "직전 풀럼전(1-1 무승부)에서는 출전하지 못했지만 대기 명단에 이름을 올렸다. 발레바는 복귀에 앞서 비공개로 열리는 로잔 스포르와 아카데미(유소년 팀) 친선 경기에서 감각을 끌어올릴 예정"이라고 설명했다.

맨유에는 듣던 중 반가운 소식이다. 맨유는 8월 공식 홈페이지에 발레바 영입 소식을 전했다. 계약 기간은 오는 2031년 여름까지며, 1년 연장 옵션이 포함돼 있다. 글로벌 매체 '디 애슬레틱'의 보도에 따르면 이적료 총액은 7,000만 파운드(약 1,246억 원)에 달한다.

천문학적인 이적료만큼이나 기대감이 뒤따른 영입이었지만, 발레바는 맨유 합류 직전 입은 발목 부상으로 데뷔전을 미뤄야 했다. 영국 매체 '스카이스포츠'는 과거 "발레바는 이르면 9월 중순 부상에서 복귀할 것으로 예상된다. 그러나 이후 3주간의 A매치 휴식기가 예정돼 있는 만큼 그의 맨유 데뷔는 10월까지 미뤄질 수 있다"고 주장한 바 있다.

올 시즌 개막 후 부진을 면치 못하고 있는 맨유에 발레바의 가세는 천군만마다. 커트오프사이드는 "발레바의 복귀는 마이클 캐릭 맨유 감독에게 매우 큰 힘이 될 전망"이라며 "발레바의 넓은 활동 반경, 볼 탈취 및 운반 능력은 팀에 한층 더 강력한 기동력을 불어넣을 수 있다"고 짚었다.

발레바 역시 맨유 유니폼을 입고 첫선을 보이길 고대하고 있다. 그는 맨유 입단 당시 "꿈에 그리던 팀에 합류하게 돼 믿기지 않을 만큼 기쁘다. 맨유 선수로 올드 트래퍼드에서 뛰는 것은 큰 영광"이라며 "캐릭과 함께하게 돼 기대된다. 그의 경험과 지식은 내가 최고 수준의 선수로 성장하는 데 큰 도움이 될 것이다. 구단의 목표는 분명하다. 나 역시 팀의 성공을 위해 제 몫을 다할 각오가 돼 있다"고 밝혔다.

카메룬 출신 발레바는 지난 2022년 LOSC 릴에서 프로 데뷔해 이듬해 여름 브라이턴 앤 호브 앨비언 이적 전까지 통산 23경기 2도움을 기록했다. 브라이턴에서는 별다른 적응기 없이 곧바로 주전을 꿰찼고, 통산 112경기 4골 2도움을 올렸다. 이 같은 활약을 바탕으로 수많은 구단의 관심을 받았고, 올여름 중원 보강을 최우선 과제로 삼은 맨유에 합류하게 됐다.