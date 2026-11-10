맨체스터 유나이티드 사령탑 자리만 바라본다…英 단독보도 “하우 감독, 크리스털 팰리스 제안 거절”

에디 하우(48·잉글랜드) 감독이 크리스털 팰리스의 제안을 거절한 것으로 전해졌다.

영국 매체 더 선은 10일(한국시간) “지난 7월 뉴캐슬 유나이티드와 5년 동행에 마침표를 찍은 후 다시 현장으로 복귀를 준비하고 있는 하우 감독은 최근 새 사령탑을 찾는 크리스털 팰리스의 제안을 거절했다”고 보도했다.

보도에 따르면 크리스털 팰리스는 성적 부진을 이유로 피에르 세이지 감독을 곧 경질할 예정이다. 최근 4연패에 빠지면서 승점 7(2승1무7패)로 제자리걸음을 한 크리스털 팰리스는 2017년 12월 이후 처음으로 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 최하위(20위)로 추락했다.

크리스털 팰리스는 하우 감독을 포함해 션 다이치 감독과 토마스 프랑크 감독 등을 차기 사령탑 후보에 올려놓고 저울질하고 있다. 이런 가운데 하우 감독에게 먼저 제안을 보냈으나 거절당했고, 이에 차선책인 프랑크 감독을 선임하는 쪽으로 기울고 있다.

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하우 감독이 크리스털 팰리스 제안을 거절한 건, 최근 맨체스터 유나이티드의 관심을 받고 있기 때문인 것으로 풀이된다. 조만간 마이클 캐릭 감독을 해임할 예정인 맨체스터 유나이티드는 하우 감독과 율리안 나겔스만 감독, 마우리시오 포체티노 감독 등을 주시하고 있다.

이 가운데서 최근 하우 감독이 강력하게 연결되고 있다. 짐 랫클리프 구단주가 잉글랜드 출신 감독이 지휘봉을 잡는 것을 선호하고, 잉글랜드를 대표하는 구단은 자국 출신 감독이 이끌어야 한다는 철학을 갖고 있기 때문이다. 하우 감독도 맨체스터 유나이티드행에 긍정적인 반응을 보인 상태다.

현역 시절 본머스에서 오랜 시간 활약했던 하우 감독은 2007년 은퇴 후 이듬해 본머스 지휘봉을 잡았다. 부임 1년 만에 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 리그1(3부) 승격을 이끌며 지도력을 인정받았다. 이후 2011년부터 1년간 번리를 잠시 이끌다가 다시 본머스로 돌아왔다.

이때부터 하우 감독은 본머스의 영웅으로 등극했다. 이미 본머스 내부 사정을 잘 알고 있었던 만큼 빠르게 전술을 입히더니 2015년에 EFL 챔피언십(2부)에서 1위를 기록하며 창단 125년 만에 구단 역사상 EPL 승격을 일궜다. 이후 꾸준히 EPL에서 잔류 경쟁을 하며 ‘차세대 명장’으로 떠올랐다.

결국 복수 구단의 러브콜을 받은 하우 감독은 2020년 본머스와 12년 동행을 마친 후 이듬해 뉴캐슬 유나이티드 지휘봉을 잡고 5년 동안 이끌었다. 특히 2025년 EFL컵 우승을 통해 무려 70년 만에 구단에 메이저 트로피를 안겼고, 2023년과 2025년엔 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 진출권을 획득했다.