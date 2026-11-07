맨체스터 유나이티드, 반등 이끌 적임자로 낙점…佛 단독보도 “차기 사령탑으로 ‘월드컵 위너’ 데샹 감독 고려”

잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 유나이티드가 차기 사령탑으로 ‘월드컵 위너’ 디디에 데샹(58·프랑스) 감독을 고려하고 있다.

프랑스 매체 풋 메르카토는 6일(한국시간) “데샹 감독은 새로운 도전을 기다리는 동안, 사령탑 교체를 고려하는 여러 구단들과 연결되면서 점점 더 많이 이름이 거론되고 있다”며 “가장 최근에 문의를 한 구단은 맨체스터 유나이티드다. 맨체스터 유나이티드는 데샹 감독에게 연락을 취했다”고 보도 했다.

보도에 따르면 지난 6월 2026 북중미 월드컵을 끝으로 프랑스 지휘봉을 내려놓고 휴식을 취하고 있는 데샹 감독은 향후 미래 계획에 대해 묻자 “어떤 가능성도 배제하지 않을 것”이라고 밝혔다. 이에 현재 성적 부진을 이유로 사령탑 교체를 고려하는 구단들의 관심을 받으면서 최근 인기가 치솟고 있다.

대표적으로 이탈리아 세리에A 7위에 머물면서 부진을 면치 못하고 있는 유벤투스는 루치아노 스팔레티 감독을 경질할 경우 차기 사령탑으로 데샹 감독을 염두에 두고 있다. 데샹 감독은 현역 시절 1994년부터 5년간 유벤투스에서 뛰었었고, 또 2006년부터 1년간 유벤투스를 이끌기도 했다.

그리고 최근 맨체스터 유나이티드도 데샹 감독을 차기 사령탑 후보 명단에 올려놨다. 현재 맨체스터 유나이티드를 이끌고 있는 마이클 캐릭 감독은 입지가 매우 불안해 언제 경질될지 모르는 상황이다. 이에 캐릭 감독의 뒤를 이을 사령탑으로 에디 하우 감독, 율리안 나겔스만 감독, 안토니오 콘테 감독 등이 거론되고 있는데, 데샹 감독까지 추가된 모양새다.

다만 데샹 감독은 서두르지 않고 신중하게 생각하면서 차기 행선지를 고민하겠다는 입장이다. 풋 메르카토는 “데샹 감독이 맨체스터 유나이티드의 제안을 받아들일지 아직 불확실하다”며 “데샹 감독은 여러 제안을 검토 중이며 서두르지 않고 있다. 또한, 다음 이적시장까지 기다렸다가 감독직에 복귀할 의향도 있다”고 설명했다.

현역 시절 올림피크 드 마르세유와 유벤투스, 첼시 등에서 활약하다가 2001년 은퇴 후 지도자로 전향한 데샹 감독은 AS모나코와 유벤투스, 올림피크 드 마르세유 등을 이끌다가 2012년부터 프랑스 지휘봉을 잡아 14년 장기 집권했다. 데샹 감독은 지도자 생활을 이어오는 동안 프랑스 리그1 1회, 쿠프 드 라 리그(프랑스 리그컵) 4회, 월드컵 1회 우승을 일궜다.