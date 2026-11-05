맨체스터 유나이티드 떠나 레알 마드리드로 간다…‘충격’ 이적 요청한 16세 ‘英 특급재능’ 원칙적 구두 합의 도달

잉글랜드가 주목하는 ‘특급 재능’ JJ 가브리엘(15·맨체스터 유나이티드)이 레알 마드리드 이적을 앞두고 있다.

ESPN, 디 애슬레틱 등 글로벌 스포츠 전문 매체들은 4일(한국시간) “가브리엘은 오는 1월에 맨체스터 유나이티드를 떠나 레알 마드리드로 이적할 예정”이라며 “아직 계약은 최종 확정되지 않은 데다, 미성년자 이적에 관한 국제축구연맹(FIFA) 규정의 적용을 받는 만큼 더 지켜봐야 하지만 협상은 상당히 진전된 상태”라고 일제히 보도했다.

보도에 따르면 가브리엘은 이미 레알 마드리드와 장기 계약을 체결하기로 원칙적 구두 합의를 맺었다. 바르셀로나와 바이에른 뮌헨, 파리 생제르맹(PSG) 등 빅 클럽들이 일제히 러브콜을 보냈고, 맨체스터 유나이티드도 마지막까지 붙잡기 위해 설득에 나섰으나 가브리엘은 레알 마드리드행을 택했다. 이미 가브리엘은 영국을 떠나 스페인에서 트레이너와 함께 개인 훈련하고 있는 것으로 알려졌다.

가브리엘은 현시점 유럽 내 ‘특급재능’ 중 한 명으로 평가받는다. 실제 11세 나이에 맨체스터 유나이티드 아카데미에 입단한 후 가파른 성장 곡선을 그린 가브리엘은 월반을 거듭하면서 뛰어난 실력을 뽐냈다. 당장 지난 시즌 29경기 동안 26골(4도움)을 터뜨리며 잉글랜드 프리미어리그(EPL) U-18 최우수 선수와 맨체스터 유나이티드 U-18 최우수 선수를 수상했다.

영국 축구 전문 기자 윌리엄 비티비리는 “1950년대 던컨 에드워즈 이후로 맨체스터 유나이티드에서 가브리엘만큼 큰 기대를 불러일으킨 유망주는 없었다. 저는 에드워즈의 경기를 직접 볼 기회는 없었지만, 가브리엘의 경기는 직접 봤는데 그의 실력은 단순한 과장이 아니”라며 “가브리엘의 기술력과 성숙함은 나이에 비해 뛰어나며, 득점력 또한 탁월하다. 축구에 대한 열정이 넘치고 배움을 통해 능력을 향상시키고자 하는 열망이 강하다”고 평가했다.

결국 빼어난 활약상 속 주목을 받자 마이클 캐릭 감독은 가브리엘의 기량을 테스트하기 위해 올 시즌을 앞두고 프리시즌 친선경기 때 기회를 줬다. 아울러 이번 시즌 공식 프로 데뷔전을 치를 거란 전망도 제기됐다. 하지만 가브리엘은 급작스레 마음을 바꾸면서 맨체스터 유나이티드를 떠나겠다고 선언했고, 팀 훈련에도 참여하지 않으면서 이적을 추진했다.

가브리엘은 특히 맨체스터 유나이티드에 즉각적인 계약 해지를 요청하면서 동시에 선수 등록을 취소해달라고 통보했다. 하지만 맨체스터 유나이티드는 계약이 남아 있는 만큼 가브리엘의 마음을 바꾸고자 설득에 나섰다. 오마르 베라다 최고경영자(CEO)와 제이슨 윌콕스 단장은 가브리엘의 가족과 직접 만나기까지 했다. 그러나 끝내 가브리엘은 맨체스터 유나이티드를 떠나기로 마음을 굳히면서 스페인으로 넘어갔다.

FIFA는 만 18세 미만 미성년자 선수의 국제 이적을 원칙적으로 금지하고 있다. 다만 유럽연합(EU) 또는 유럽경제지역(EEA) 내에서는 만 16~18세 사이의 선수가 EU 여권을 소지하고 있을 경우 예외적으로 이적을 허용하고 있다. 가브리엘은 현재 아일랜드인 아버지와 그리스계 키프로스인 어머니를 통해 EU 여권을 취득한 터라 레알 마드리드로 이적할 수 있는 여건을 갖춘 상태다.