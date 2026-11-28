[골닷컴] 배웅기 기자 = 맨체스터 유나이티드가 브루노 페르난데스(32)와 동행을 1년 더 이어 간다.

영국 매체 'BBC'는 28일(이하 한국시간) "맨유가 최근 페르난데스의 계약에 포함된 1년 연장 옵션을 발동했다"며 "구단과 그 모두 재계약 협상이 진행되는 동안 해당 사실을 비공개로 유지하길 원했다"고 보도했다.

앞서 페르난데스는 맨유의 반등이 당면 과제인 만큼 재계약 협상을 잠시 보류한다고 밝혔다. 그는 22일 영국 매체 '스카이스포츠'와 인터뷰에서 "지난 시즌 말부터 재계약 관련 대화를 나눴고, 올 시즌 초에도 논의를 이어 갔다. 다만 구단이 처한 상황을 고려해 협상을 잠시 미뤄 두기로 했다. 지금은 구단에도, 내게도 재계약을 이야기할 적절한 시기가 아니"라고 말했다.

복수의 현지 매체에 따르면 페르난데스의 재계약 협상은 맨유의 경기력이 궤도에 오른 뒤 재개될 전망이다. 그러나 1년 연장 옵션 발동과 별개로 재계약 여부는 여전히 불투명하다. BBC는 "바르셀로나에서 돌아온 마커스 래시포드가 주급 30만 파운드(약 5억 3,000만 원) 이상을 받고 있지만, 맨유는 페르난데스에게 이에 준하는 조건을 제시하는 데 난색을 표하고 있다"고 설명했다.

페르난데스의 우승 열망 역시 변수다. 그는 메이저 대회 우승 트로피를 들어 올리길 원하고 있지만, 지금 맨유의 상황을 고려하면 올드 트래퍼드에서 그 꿈을 이루기는 쉽지 않아 보인다. 이에 따라 내년 겨울 또는 여름 이적료를 남기고 맨유를 떠날 수 있다는 관측이다.

실제로 맨유는 이번 시즌 프리미어리그(PL) 19위(11경기 1승 5무 5패·승점 8)까지 추락하며 깊은 수렁에 빠져 있다. 지난 시즌 PL 단일 시즌 최다 도움 기록(35경기 21도움)을 세우며 잉글랜드프로축구선수협회(PFA) 올해의 선수 등 개인상을 휩쓴 페르난데스 역시 좀처럼 제 기량을 되찾지 못하고 있다.

26일 포르투갈 매체 '스포르트 TV'와 인터뷰에서는 '친정 팀' 스포르팅 CP 복귀 가능성을 언급해 화제가 됐다. 당시 페르난데스는 "문은 결코 닫힌 적이 없다. 전에도 말했듯 스포르팅은 내 마음속에 특별한 팀으로 남아 있다. 앞으로도 언제나 그럴 것"이라고 전했다.

그러면서 "실제로 복귀가 이뤄질 수 있을지는 스포르팅 프레데리쿠 누누 파루 바란다스 회장과 파울루 폰세카 감독 그리고 나를 포함한 많은 이가 이를 얼마나 원하느냐에 달려 있다. 나는 그 문을 닫지 않고 있으며, 앞으로도 절대 닫지 않을 것이다. 스포르팅에서 정말 행복했기 때문"이라고 덧붙였다.