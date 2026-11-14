맨유 팬 기뻐할 소식 전해졌다! '제2의 메시' 파스 영입 전격 추진…포체티노에게 '취임 선물' 안기나

[골닷컴] 배웅기 기자 = 맨체스터 유나이티드가 니코 파스(22·코모 1907) 영입을 추진할 전망이다.

영국 매체 '더 선'은 13일(이하 한국시간) "맨유가 내년 여름 이적시장을 앞두고 파스를 주시하고 있다"며 "그는 지난달 맨유를 상대한 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 경기에서 2골 1도움을 올리며 코모의 4-1 대승을 이끌었다"고 보도했다.

이어 "맨유는 코모전 이전부터 파스에게 관심을 갖고 있었다. 무엇보다 동향인 마우리시오 포체티노(54) 미국 국가대표팀 감독이 곧 부임할 예정인 만큼 파스가 맨유로 이적한다면 두 사람 사이에는 뚜렷한 연결 고리가 생길 것"이라고 전했다.

2004년생인 파스는 현시점 세계 최고의 유망주 중 한 명으로 꼽힌다. 2023년 레알 마드리드 유니폼을 입고 프로 무대에 발을 내디뎠으며, 이듬해 여름 코모로 이적해 본격적으로 두각을 나타내기 시작했다.

세스크 파브레가스 감독 체제에서 부동의 주전으로 자리매김한 파스는 통산 89경기 25골 25도움을 기록하며 코모의 돌풍에 앞장섰다. 특히 올 시즌 14경기에 나서 6골 8도움을 뽑아내며 수많은 구단의 관심을 받고 있다.

앞서 파스는 지난달 22일 이탈리아 코모의 스타디오 주세페 시니갈리아에서 열린 맨유와 2026/27 UCL 리그 페이즈 3차전 홈 경기에서 2골 1도움을 폭발하며 POTM(Player Of The Match·최우수 선수)으로 선정됐다.

이 같은 활약은 맨유의 눈길을 사로잡기에 충분했다. 매체는 "맨유는 계약 만료를 반년 앞둔 브루노 페르난데스를 내년 매각할 가능성이 있다"며 "구단과 페르난데스의 계약에는 1년 연장 옵션이 포함돼 있지만, 부진한 경기력과 마이클 캐릭의 전술을 향한 공개적인 비판으로 인해 그의 장기적인 미래는 불투명한 상황"이라고 짚었다.

그러면서 "마테우스 쿠냐가 페르난데스의 자연스러운 후계자이기는 하지만, 쿠냐는 올해 들어 대부분 경기를 왼쪽 윙어로 소화했다. 또한 맨유는 현재 공격진 선수층이 얇은 실정"이라고 덧붙였다.