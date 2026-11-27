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[골닷컴] 반진혁 기자 = 맨체스터 유나이티드 캡틴 브루노 페르난데스가 친정 복귀를 언급했다.

글로벌 스포츠 매체 ‘ESPN’은 26일 페르난데스가 ‘스포르팅 TV’를 통해 친정 복귀 가능성에 대해 언급한 내용을 전했다.

페르난데스는 “스포르팅 CP는 제 마음속에 매우 특별한 자리를 차지하고 있으며, 앞으로도 그럴 것이다”고 애정을 드러냈다.

이어 “스포르팅 복귀 가능성을 닫지 않을 것이다. 앞으로도 그럴 것이다. 왜냐하면 그곳에서 매우 행복했기 때문이다”고 덧붙였다.

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이와 함께 “'예전에 행복했던 곳으로는 돌아가지 않는다'라고 말하는 많은 선수들의 생각에 저는 동의하지 않는다. 기회가 생긴다면 다시 행복해질 수 있다고 믿는다”며 스포르팅 복귀 가능성을 언급했다.

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페르난데스는 스포르팅에서 존재감을 과시했다. 이후 2020년 1월 맨유로 이적해 새로운 도전에 나섰다.

페르난데스는 맨유의 2선과 3선에서 날카롭고 위협적인 패스를 통해 공격의 시발점 역할을 담당했다.

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특히, 날카로운 킥으로 팀의 세트피스에 힘을 실었다. 경기의 흐름을 바꾸는 엄청난 존재감을 보여줬고, 맨유의 주장으로서 활약하는 중이다.

페르난데스는 맨유와 오는 2027년 6월까지 계약 관계다. 연장 논의가 있었지만, 일단 중단한 상태다.

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이에 대해서는 “결과에 더 신경 쓰고 있다. 맨유는 현재 자랑스러워할 수 있는 위치가 아니다. 그곳으로 되돌려 놓는 것이 중요하다”며 성적에만 집중하고 싶어서 계약 연장 논의를 중단했다고 언급했다.

사진=게티이미지