[골닷컴] 배웅기 기자 = 브루노 페르난데스(32)가 치명적인 실책을 저지른 센느 라먼스(24·이상 맨체스터 유나이티드)를 감쌌다.

맨유는 26일(한국시간) 포르투갈 리스본의 이스타디우 주제 알발라드에서 열린 스포르팅 CP와 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 5차전 원정 경기에서 2-2로 비겼다. 이로써 맨유는 2승 1무 2패(승점 7)를 기록하며 19위에 자리했다.

이날 맨유는 라먼스의 연이은 실책에 발목을 잡혔다. 그는 전반 31분 볼을 처리하러 성급히 뛰쳐나오다 막시밀리아노 아라우호를 넘어뜨리며 페널티킥을 헌납했고, 이후 루이스 수아레스에게 선제골을 실점했다.

후반 들어서는 페르난데스가 멀티골을 몰아치며 승기를 잡는 듯했지만, 35분 라먼스가 문전으로 날아온 크로스를 처리하는 과정에서 볼을 놓치며 수아레스에게 동점골을 허용했다.

맨유에도 다시 앞서 나갈 기회는 있었다. 후반 39분 카이키 페레이라가 자책골을 기록했지만, 비디오 판독(VAR) 결과 파트리크 도르구의 파울이 선언돼 득점이 취소됐다.

영국 매체 '맨체스터 이브닝 뉴스'의 보도에 따르면 페르난데스는 경기 후 인터뷰를 통해 "출발은 좋았다. 볼을 소유하며 경기를 주도했고, 한두 차례 역습을 내주기는 했지만 수비 복귀가 빨랐다"고 돌아봤다.

이어 "이후 상대에게 선제골을 허용했다. 여전히 경기를 통제하고 있었지만 원하는 만큼 많은 기회를 만들어 내지는 못했다. 파이널 서드에 숫자가 충분하지 않았고, 한두 명만 공격에 가담하다 보니 경기를 풀어 가기 어려웠다"며 "두 골을 넣은 뒤 더 몰아붙였어야 했다. 오히려 우리는 반대로 움직였고, 순간적으로 위축된 탓에 한 골을 내줬다"고 분석했다.

라먼스의 실책에 대해서는 "실수는 축구의 일부다. 실수에서 실점이 나오기도 하지만 축구는 개인 종목이 아니다. 잘한 일이든 못한 일이든 모두 선수단 전체의 책임"이라며 "가장 중요한 점은 좋을 때나 나쁠 때 함께 이겨 내야 한다는 점이다. 이번 일로 서로를 향한 믿음이 흔들리지는 않을 것"이라고 강조했다.