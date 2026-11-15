맨유 지휘봉 잡는 포체티노, 부임 전부터 '지옥 훈련' 예고했다…"고질적 체력 문제 개선할 것"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 맨체스터 유나이티드 부임을 앞둔 마우리시오 포체티노(54) 미국 국가대표팀 감독이 '지옥 훈련'을 예고했다.

영국 매체 '더 선'은 14일(이하 한국시간) "포체티노가 맨유의 고질적인 체력 문제를 개선하기 위해 강도 높은 훈련을 예고했다"며 "그는 미국 피트니스 코치를 맡고 있는 아들 세바스티아노 포체티노와 함께 맨유에 합류할 예정"이라고 보도했다.

매체에 따르면 마이클 캐릭은 마우리시오 포체티노와 달리 사단에 피트니스 코치를 두지 않았고, 맨유는 올 시즌 활동량과 압박 강도에서 약점을 보였다. 실제로 팀은 프리미어리그(PL)에서 경기당 이동 거리 19위, 고강도 질주 거리 17위, 평균 최고 속도 19위를 기록하고 있다.

포체티노는 혹독한 체력 훈련을 통해 기초부터 다시 다질 계획이다. 과거 토트넘에서 그의 지도를 받은 토비 알데르베이럴트는 같은 날 영국 매체 'BBC'와 인터뷰에서 "포체티노는 우리를 체력적으로 강하게 만들었다. 프리시즌은 잔인할 정도였다"며 "그가 추구하는 플레이를 해내기 위해서는 체력이 기본"이라고 돌아봤다.

앞서 맨유는 지난 13일 공식 홈페이지에 포체티노의 선임 소식을 전했다. 글로벌 매체 '디 애슬레틱'의 같은 날 보도에 따르면 구단은 그와 오는 2029년 여름까지 계약을 체결했고, 미국축구연맹(USSF)에 1,000만 달러(약 134억 원)에 달하는 보상금을 지급했다.

포체티노는 오는 18일 미국 신시내티의 TQL 스타디움에서 열리는 아이티와 2026/27 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 네이션스리그 8강 2차전을 치른 뒤 맨유 지휘봉을 잡는다.

BBC의 보도에 의하면 포체티노는 15일 미국 마이애미의 누 스타디움에서 펼쳐진 아이티와 2026/27 CONCACAF 네이션스리그 8강 1차전 원정 경기(6-0 승리)를 앞두고 진행된 기자회견에서 "말을 잇기 어렵다. 나는 감정이 풍부한 사람이고 (맨유 부임은) 지도자 경력에서 가장 어려운 결정 중 하나였다. 다만 우리는 프로이며 꿈을 이루기 위해 노력하고 있다"며 눈물을 흘렸다.

맨유의 제안을 수락한 배경을 묻자 "(클럽 팀에) 돌아가고 싶다고 말한 적은 없지만 맨유의 제안은 경력에 흔치 않은 기회다. 그런 기회가 오면 거절하기란 어렵다"고 답했다. 첼시 이후 2년 만에 클럽 팀에 부임하는 포체티노가 맨유의 반등을 이끌 수 있을지 지켜볼 일이다.