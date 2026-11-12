맨유 제안만 손꼽아 기다린다…뉴캐슬 지휘봉 내려놓은 하우 감독, 팰리스 러브콜 거절 (英 맨체스터 이브닝 뉴스)

[골닷컴] 배웅기 기자 = 에디 하우(48) 전 뉴캐슬 유나이티드 감독이 크리스털 팰리스의 제안을 거절했다.

영국 맨체스터 지역지 '맨체스터 이브닝 뉴스'는 10일(이하 한국시간) "하우는 마이클 캐릭(45) 맨체스터 유나이티드 감독의 잠재적인 대체자로 거론되는 후보 중 한 명"이라며 "하우는 피에르 사즈 감독의 경질이 유력한 팰리스의 제안을 거절한 것으로 알려졌다"고 보도했다.

이어 "올 시즌이 끝나기 전 하우를 선임하고자 하는 구단은 뉴캐슬에 300만 파운드(약 54억 원)의 보상금을 지급해야 한다. 그는 올여름 뉴캐슬을 떠났지만 일부 계약 조건은 여전히 활성화돼 있는 상황"이라고 설명했다.

앞서 맨유는 9일 영국 맨체스터의 올드 트래퍼드에서 열린 애스턴 빌라와 2026/27 프리미어리그(PL) 10라운드 홈 경기에서 4-4 무승부를 거뒀다. 이로써 맨유는 18위(1승 5무 4패·승점 8)를 마크하며 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 챔피언십 강등을 걱정해야 하는 처지가 됐다.

결국 맨유 운영진이 칼을 빼들었다. 영국 매체 'BBC'는 10일 "캐릭의 거취는 11일 모나코에서 진행되는 회의를 통해 결정될 예정"이라며 "맨유의 오마르 베라다 최고 경영자(CEO)와 제이슨 윌콕스 테크니컬 디렉터는 구단주인 짐 래트클리프와 글레이저 가문에 그의 경질을 권고할 전망"이라고 전했다.

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매체에 따르면 맨유는 하우를 비롯해 마우리시오 포체티노 미국 국가대표팀 감독, 안토니오 콘테 전 SSC 나폴리 감독, 율리안 나겔스만 전 독일 감독 등을 차기 사령탑 물망에 올려 뒀다. 지금으로서는 포체티노가 경쟁에서 가장 앞서 있는 모양새다.

영국 매체 '텔레그래프'는 10일 "포체티노는 캐릭이 경질될 경우에 대비해 맨유 차기 사령탑 자리에 관심을 보이고 있다"며 "포체티노는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵이 끝난 뒤인 8월 미국과 2030년까지 재계약을 체결했다. 해당 계약에는 1,000만 달러(약 134억 원)에 조금 미치지 못하는 보상금을 지급할 경우 대표팀을 떠날 수 있도록 허용하는 조항이 포함돼 있다"고 밝혔다.

애초 맨유는 지난달 25일 올드 트래퍼드에서 펼쳐진 본머스와 2026/27 PL 8라운드 홈 경기(0-3 패) 패배 후 캐릭을 경질할 계획이었지만, 운영진이 후임 인선에 만장일치로 합의하지 못하면서 결국 유임을 결정했다. 그러나 이후 3경기에서 1승 1무 1패를 기록하며 반등에 실패하자 경질을 결단한 것으로 풀이된다.