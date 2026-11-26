공유하기 Google에서 GOAL을 팔로우하세요

광고

[골닷컴] 김형중 기자 = 맨체스터 유나이티드(이하 맨유)의 마우리시오 포체티노 감독이 스포르팅 CP과 경기 후 심판 판정에 분노했다.

맨유는 26일(이하 한국시간) 포르투갈 리스본에 위치한 스포르팅 리스본에서 열린 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 리그 페이즈 5라운드 스포르팅과 원정 경기에서 2-2로 비겼다. 전반전 먼저 페널티킥으로 실점한 맨유는 후반 초반 동점골과 역전골까지 만들었지만 다시 한 골을 내주며 승부를 가리지 못했다.

포체티노 감독은 부임 후 두 번째 경기에서도 첫 승을 신고하지 못했다. 앞서 프리미어리그 리버풀 원정에서는 0-4로 패한 바 있다.

경기는 전반부터 달아 올랐다. 전반 30분 리산드로 마르티네스의 파울로 스포르팅이 페널티킥을 얻었지만 세네 라멘스 골키퍼가 잡았다. 하지만 3분 뒤 라멘스가 다시 파울을 범해 페널티킥을 허용했고 스포리팅의 루이스 수아레스가 깔끔하게 성공시켰다. 전반 39분에는 맨유 아마드 디알로의 득점이 VAR 판독 후 취소됐다. 그 전 장면에서 유리 틸레만스의 파울이 선언됐다.

광고 광고

맨유는 후반 초반 연달아 득점했다. 후반 3분 브루노 페르난데스가 페널티킥으로 동점골을 넣었다. 2분 뒤에는 페르난데스의 슈팅이 잔디가 파인 곳에 맞고 튀며 골키퍼를 넘어 역전골로 연결됐다. 하지만 후반 35분 라멘스의 공중볼 처리 미스로 수아레스에게 동점골을 내주고 말았다. 후반 막판에는 맨유의 득점이 VAR 판독 끝에 또 다시 취소되는 장면도 나왔다.

관련 주제

포체티노 감독은 경기 후 ESPN 등과 인터뷰에서 "우리는 중요한 장면에서 벌을 받았다"고 말했다. 또 "한 경기에서 그렇게 많이 벌을 받는 경기를 찾기도 어렵다"고 덧붙였다. 두 번의 득점 취소 등으로 맨유가 심판 판정으로 벌을 받았다는 뜻이었다.

치명적인 실책을 범한 라멘스 골키퍼를 비난하지는 않았다. 포체티노 감독은 "제발 우리를 탓해 달라. 이런 유형의 상황을 더 잘 관리해야 한다고 생각한다. 골키퍼에게 그 공은 쉽지 않고 항상 동료들의 도움이 필요하다"고 말했다. 이어 "우리는 받아들여야 하고, 작은 디테일을 개선하기 위해 여기에 있다. 분명히 개선할 것"이라고 강조했다.

광고

이번 무승부로 맨유는 5경기를 치른 챔피언스리그에서 2승 1무 2패로 19위로 머물렀다.

포체티노 감독 부임 후 2경기에서 1무 1패를 기록한 맨유는 28일 밤 12시 브렌트퍼드와 프리미어리그 홈 경기를 치르며 첫 승에 다시 도전한다.