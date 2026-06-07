'맨유 선수처럼 되고 싶습니다' 리버풀 성골 유스 충격 선언! "이적에 열려 있어…인테르와 협상 중"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 커티스 존스(25·리버풀)가 '맨체스터 유나이티드 출신' 스콧 맥토미니(29·SSC 나폴리)의 길을 걷고자 한다.

유럽 이적시장 소식에 정통한 파브리지오 로마노 기자는 7일(이하 한국시간) 유튜브를 통해 "인테르나치오날레 밀라노가 존스에게 큰 관심을 보이고 있다"며 "현재 리버풀과 협상이 진행 중이며 그 역시 이적에 열려 있는 입장"이라고 전했다.

그러면서 "인테르는 2천만 유로(약 359억 원)의 이적료를 제안했다. 반면 리버풀은 3천만 유로(약 539억 원) 이상을 원하고 있다. 보너스와 셀온(타 팀 이적 시 수익 일부 지급) 조항이 포함될 가능성이 있다"고 덧붙였다.

영국 리버풀에서 나고 자란 존스는 9세의 어린 나이에 리버풀 아카데미(유소년 팀)에 입단한 '성골 유스'다. 17세에 불과하던 2019년 프로 무대에 발을 내디뎠고, 줄곧 리버풀에서 활약하며 통산 228경기 22골 25도움을 올렸다.

기대만큼은 성장하지 못했다는 평가다. 존스는 기복 있는 경기력과 잦은 부상으로 인해 확고한 주전으로 자리 잡지 못했고, 최근에는 주 포지션인 중앙 미드필더가 아닌 라이트백으로 주로 기용되고 있다. 지난 시즌 49경기(3골 3도움)에 나서며 리버풀 입단 후 가장 많은 출전 시간을 기록했음에도 재계약 협상이 교착 상태에 있다.

존스는 최근 리버풀에 부임한 안도니 이라올라 감독과 면담을 진행할 예정이지만, 지금으로서는 이적 가능성이 높게 점쳐지고 있다. 영국 매체 '더 타임스'의 폴 조이스 기자는 과거 "곧 계약 마지막 해에 접어드는 존스는 이제 중요한 결정을 내려야 한다"며 "그가 주전으로 뛸 수만 있다면 리버풀에 남기를 선호할 것이라는 점은 의심의 여지가 없다"고 보도한 바 있다.

복수의 현지 매체에 따르면 존스는 프리미어리그(PL) 무대를 떠나 기량이 만개한 맥토미니의 전철을 밟고 싶어 한다. 2024년 여름 맨유를 떠나 나폴리에 둥지를 튼 맥토미니는 입단 첫 시즌(2024/25) 39경기 13골 6도움을 기록하며 팀의 세리에 A 우승을 견인했고, MVP에 선정되는 겹경사를 누렸다.