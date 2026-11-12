'맨유 부임 임박' 포체티노 감독, 제대로 마음먹었다…"변화 불러올 적임자라고 자신"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 마우리시오 포체티노(54) 미국 국가대표팀 감독이 맨체스터 유나이티드의 '사령탑 잔혹사'를 끊어 낼 수 있을까.

영국 매체 '더 타임스'는 11일(이하 한국시간) "포체티노는 경질 가능성이 커지고 있는 마이클 캐릭 맨유 감독을 대신할 가장 유력한 후보"라며 "구단을 전면적으로 개혁할 기회는 포체티노에게 쉽게 거절하기 어려운 제안이다. 그는 감독으로서 선수단을 하나로 뭉치게 하고 끈끈한 문화를 만들어 낼 수 있다"고 보도했다.

이어 "라커룸 내부 문제가 자주 제기된 맨유로서는 문화를 전면적으로 쇄신할 수 있다는 점이 매력적"이라며 "포체티노는 미국 생활에 만족하고 있지만, 그럼에도 자신이 맨유의 변화를 이끌어 낼 수 있다고 믿고 있다"고 전했다.

앞서 맨유는 9일 영국 맨체스터의 올드 트래퍼드에서 열린 애스턴 빌라와 2026/27 프리미어리그(PL) 10라운드 홈 경기에서 4-4 무승부를 기록했다. 이로써 맨유는 18위(1승 5무 4패·승점 8)를 마크하며 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 챔피언십 강등을 걱정해야 하는 처지가 됐다.

결국 맨유 운영진이 칼을 빼들었다. 영국 매체 'BBC'는 10일 "캐릭의 거취는 11일 모나코에서 진행되는 회의를 통해 결정될 예정"이라며 "맨유의 오마르 베라다 최고 경영자(CEO)와 제이슨 윌콕스 테크니컬 디렉터는 구단주인 짐 래트클리프와 글레이저 가문에 그의 경질을 권고할 전망"이라고 전했다.

다음 경기 LIV 프리미어리그 11:30 MUN

애초 맨유는 지난달 25일 올드 트래퍼드에서 치러진 본머스와 2026/27 PL 8라운드 홈 경기(0-3 패) 패배 후 캐릭을 경질할 계획이었지만, 운영진이 후임 인선에 만장일치로 합의하지 못하면서 결국 유임을 결정했다. 그러나 이후 3경기에서 1승 1무 1패를 기록하며 반등에 실패하자 경질을 결단한 것으로 풀이된다.

맨유는 포체티노 선임을 위해 보상금 지불까지 불사하겠다는 입장이다. 영국 매체 '텔레그래프'는 10일 "포체티노는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵이 끝난 뒤인 8월 미국과 2030년까지 재계약을 체결했다"며 "해당 계약에는 1,000만 달러(약 133억 원)에 조금 미치지 못하는 보상금을 지불할 경우 대표팀을 떠날 수 있도록 허용하는 조항이 포함돼 있다"고 설명했다.

그러면서 "장기 재계약을 맺은 만큼 포체티노가 대표팀을 급히 떠날 이유는 없지만, 그는 과거부터 맨유 부임에 관심을 보여 왔으며 언젠가 유럽 무대로 복귀하겠다는 계획을 세워 두고 있다"고 덧붙였다.