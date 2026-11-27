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[골닷컴] 반진혁 기자 = 세스크 파브레가스 감독이 바르셀로나 지휘봉은 시기상조라는 반응을 보였다.

파브레가스 감독은 “나는 바르셀로나 출신이다. 그곳에서 성장했다”며 친정에 대한 애정을 드러냈다.

그러면서 “미래를 너무 멀리 내다보려고 할 때마다 결과가 좋았던 적은 한 번도 없었다. 하루하루를 충실히 살아가는 사람이다. 인생은 마치 비행기 조종사와 같다. 언제 속도가 줄어들지 전혀 알 수 없다. 그래서 매 순간을 즐기려고 노력해야 하는 것이다”며 바르셀로나 감독 부임설을 부인했다.

이와 함께 “미래를 생각해 봤자 별 도움이 되지 않기 때문에 일상에 집중한다. 경쟁이 치열하고 성장하는 코모 같은 클럽의 감독으로서 요구되는 사항들이 많다는 것을 알면서도 즐기려고 노력한다. 많은 책임감을 느끼고 있으며 이 클럽에서 계속 성장하고 싶다”고 현재에 집중하겠다는 입장을 보였다.

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파브레가스는 아스널 출신으로 바르셀로나를 거쳤다. 이후 첼시, AS 모나코, 코모 1907에서 커리어를 이어갔다.

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현역 은퇴 후 코모 유스팀을 시작으로 지도자의 길을 걸었다. 2024-25시즌부터 1군 사령탑으로 부임했다.

파브레가스는 부임 후 승격한 코모는 세리에 A 10위를 이끌었다. 다음 시즌은 4위로 마감하면서 UCL 출전권을 따냈다.

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파브레가스 감독 체제 코모는 돌풍을 일으키고 있다. 이번 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서 존재감이 강렬하다. 라이프치히를 4-1로 대파했고 맨체스터 유나이티드를 4-1로 박살냈다.

파브레가스 감독이 지도력을 입증하면서 친정 바르셀로나가 관심을 보인다는 분위기가 감지되는 중이다.

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바르셀로나는 한지 플릭 감독과 계약이 끝나면 파브레가스 선임을 염두에 두고 있는 기류다.

스페인 매체 '아스'는 “파브레가스 감독이 데쿠 디렉터의 전폭적인 지지를 받고 있다”고 보도하기도 했다.

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특히, 파브레가스가 어떤 행태의 계약이든 바르셀로나가 제안하면 갈 수 있다는 조항을 삽입하길 원하는 것으로 알려졌다.

하지만, 파브레가스 감독은 당장 바르셀로나 사령탑으로 부임하는 걸 원하지 않는다. 코모에서 분위기가 좋은 만큼 더 경험을 쌓고 지도력을 입증한다는 입장이다.

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사진=게티이미지