맨유 떠난 캐릭, 눈물의 고별사 전했다…"사랑하는 팀을 이끌 수 있었던 건 엄청난 특권"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 맨체스터 유나이티드를 떠난 마이클 캐릭(45)이 고별사를 전했다.

캐릭은 14일(이하 한국시간) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "내가 사랑하는 맨유를 이끌 수 있었던 것은 엄청난 특권이었다. 이를 경험하고 느낄 수 있는 이는 많지 않다"며 "그 자리에는 막중한 책임감이 따르며 맨유에 있기 위해서는 그것이 정확히 무엇을 의미하는지 이해해야 한다. 그 어떤 곳과도 다르다"고 운을 뗐다.

이어 "궁극적으로 최고가 되기 위해 밀어붙여야 하고 오랜 기간 구축돼 온 문화, 가치, 행동 양식이 존재한다. 맨유는 무시할 수 없는 역사를 지닌 독보적인 구단이다. 이는 내게 원동력이 됐다"며 "팬 여러분에게 큰 감사를 전하고 싶다. 우리는 올해 모두가 기억할 순간을 함께했다. 내 위치에서 가장 좋았던 점은 수많은 팬이 그 순간의 감정에 빠져들어 경기장을 떠나는 모습을 보는 것이었다"고 밝혔다.

그러면서 "나는 단지 뭔가 돌려주고 싶었을 뿐이다. 최근 결과가 좋지 않았다는 점을 잘 알고 있다. 그러나 여러분은 등을 돌리는 대신 조건 없는 사랑과 지지를 보내 줬다. 이는 한두 번의 승리보다 더 큰 의미를 가지며 내가 맨유와 사랑에 빠진 이유이기도 하다. 나는 맨유의 성공만을 바란다. 이 구단은 내 삶의 아주 큰 부분이었고, 이는 절대 변하지 않을 것"이라고 덧붙였다.

앞서 맨유는 12일 공식 홈페이지에 "캐릭이 1군 사령탑에서 물러났다"며 "그는 1월 맨유에 복귀해 지난 시즌 17경기 중 12경기에서 승리하며 팀의 프리미어리그(PL) 3위를 이끌었고, 같은 기간 가장 많은 승점을 쌓았다. 다만 구단은 실망스러운 올 시즌 출발 후 목표를 달성하기 위해서는 변화가 필요하다는 결론에 이르렀다"고 전했다.

맨유는 9일 영국 맨체스터의 올드 트래퍼드에서 열린 애스턴 빌라와 2026/27 PL 10라운드 홈 경기에서 4-4 무승부를 거뒀다. 이로써 맨유는 18위(1승 5무 4패·승점 8)를 마크하며 강등권 탈출에 실패했다. 이후 캐릭의 입지가 급격히 흔들렸고, 분위기 반전의 필요성을 절감한 운영진이 결국 경질을 결단했다.

후임으로는 마우리시오 포체티노 미국 국가대표팀 감독이 지휘봉을 잡는다. 그는 오는 15일과 18일 각각 미국 마이애미의 누 스타디움과 미국 신시내티의 TQL 스타디움에서 아이티와 2026/27 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 네이션스리그 8강 1·2차전을 치른 뒤 맨유에 부임할 예정이다.