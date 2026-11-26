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[골닷컴] 반진혁 기자 = 맨체스터 유나이티드가 골 취소로 고개를 숙였다.

맨유는 26일 오전 5시(한국시간) 포르투갈 리스본에 위치한 주제 알발라드에서 치러진 스포르팅CP와의 2026-27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 5차전에서 2-2 무승부를 기록했다.

이날 맨유는 판정에 울었다. 2골이 취소되는 불운을 겪으면서 승리를 챙기지 못했다.

맨유는 전반 40분 아마드 디알로가 득점포를 가동하면서 환호했다. 하지만, 이전 상황에서 유리 틸레만스의 파울이 있었다는 판단을 내렸고 주심은 골을 취소했다.

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맨유의 불운은 또 있었다. 경기 막판 스포르팅의 자책골로 리드를 잡는 듯했다. 하지만, 주심은 앞선 상황에서 파트리트 도르구의 파울을 선언했고 역시 골을 취소했다.

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잉글랜드 국가대표 공격수 출신 딘 애슈턴은 “최근 5년 동안 본 판정 중 최악이다. 마우리시오 포체티노 감독이 분노하는 건 당연하다”며 오심을 주장했다.

리버풀 수비수 출신 해설가 제이미 캐러거는 영국 매체 ‘스카이스포츠’를 통해 “포체티노 감독은 정말 좌절할 것이다. 골이 취소된 불운이 있었다. 심판 때문에 불공평한 판정을 받았다고 생각할 것이고 승리가 마땅하다고 말할 것이다. 매우 가혹했다”고 지적했다.

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맨유는 레전드 마이클 캐릭 체제에서 부진을 인정한 후 결별을 통보했다. 이후 포체티노 감독을 선임했다.

포체티노 감독의 리버풀과의 경기에서 맨유 데뷔전을 치렀다. 결과는 0-4 대패였다. 이날도 석연치 않은 판정이 있었다.

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맨유의 레니 요로가 전반 8분 경합 과정에서 퇴장을 당한 것이다. 주심은 리버풀 공격수 이삭의 명백한 득점 기회를 방해했다는 판단으로 레드 카드를 꺼냈다.

맨유는 요로가 명백한 득점 기회를 막은 것이 아니라는 걸 데이터로 입증할 수 있다고 확신했고 이의 제기에 나섰다.

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영국축구협회(FA)는 “요로의 퇴장 판정이 잘못됐고 1경기 출전 정지 징계가 철회됐다”고 발표했다.

프로심판위원장 하워드 웹은 맨유-리버풀 경기의 요로 퇴장에 대해 “잘못된 것은 아니다”며 당시 주심의 오심을 지지하기도 했다.

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맨유는 분노했고 공식 항의 절차를 밟으려는 분위기가 감지되는 중이다.

포체티노 감독은 “이런 일이 절대 일어나서는 안 된다고 생각한다. 매우 실망스럽다”고 분노했다.

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이어 “심판이 실수를 할 수 있다는 점은 인정합니다. 하지만, VAR이 있는데 도대체 뭘 하고 있었던 거냐”며 분노를 감추지 못했다.

계속해서 “놀라운 차가 있으면 그에 맞는 운전 실력도 갖춰야 합니다. 그런데 그들은 뭘 하고 있는 거냐”며 심판을 비판했다.

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사진=게티이미지