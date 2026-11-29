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[골닷컴] 반진혁 기자 = 마우리시오 포체티노는 감독이 맨체스터 유나이티드가 현실을 인지해야 한다고 강조했다.

맨유는 29일 오전 0시(한국시간) 영국 맨체스터에 위치한 올드 트래포드에서 치러진 브렌트포드와의 2026-27 프리미어리그 12라운드 경기에서 0-4로 대패했다.

맨유는 승점 8점으로 강등권인 19위를 벗어나지 못하고 여전히 힘든 싸움을 이어가야 한다.

맨유는 전반 19분 만에 선제 실점을 허용했고 32분 또 칼럼 윌슨에게 골문을 내주면서 0-2로 끌려갔다.

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이후 고군분투했지만, 세밀함이 떨어졌고 위협적인 장면을 만들지 못했다. 후반 막판 2실점을 연달아 허용한 후 0-4로 무너졌다.

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맨유가 안방에서 브렌트포드에 패배한 것은 1937년 이후 무려 89년 만이다.

포체티노 감독은 “우리는 우리의 현실을 알아야 한다”고 진단했다.

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이어 “이것이 우리의 상황이자 현실입니다. 물론 우리는 맨유지만, 엠블럼과 역사만으로는 승리할 수 없다. 모든 면에서 상대와 대등해야 하고, 이겨야 한다면 상대보다 훨씬 더 나은 모습을 보여줘야 한다”고 꼬집었다.

맨유는 현재 19위로 이대로면 강등을 피할 수 없다. 그렇게 되면 다음 시즌은 프리미어리그가 아닌 챔피언십에서 승격을 놓고 싸워야 한다.

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포체티노 감독은 “선수들도 다른 사람들처럼 압박감과 스트레스를 느낄 수 있다. 누가 책임을 져야 할까? 그것이 가장 어려운 부분이다. 최선을 다하고 모든 에너지를 쏟아부어 팀 전체가 계속해서 노력할 수 있도록 도울 것이다. 아직 시간은 있다”며 분발을 촉구했다.

맨유는 지난 시즌 레전드 출신 마이클 캐릭 감독 임시 체제에서 재미를 봤다. 분위기 반전에 성공했고 3위로 마치는 엄청난 성과를 달성했다. UCL 진출권 획득까지 더할 나위 없었다.

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맨유는 캐릭 감독의 공로를 인정했고, 이번 시즌을 앞두고 정식 사령탑으로 임명했다. 레전드의 화려한 복귀였다.

하지만, 현실은 냉혹했다. 캐릭 감독 체제의 맨유는 시즌 초반 최악의 분위기가 형성됐다. 프리미어리그 10경기 중 승리는 단 1번이다.

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맨유의 순위는 18위로 40년 만에 최악의 프리미어리그 출발이라는 비판을 피하지 못했고, 캐릭과 결별 후 포체티노 감독을 선임했다.

포체티노 감독은 데뷔전에서 리버풀에 0-4로 대패하면서 고개를 숙였다. 이후 스포르팅 CP와의 2026-27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 5차전에서는 2-2 무승부를 거뒀다.

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이후 브렌트포드와의 경기에서도 대패하면서 아직까지 승리를 신고하지 못했다.

포체티노 감독은 맨유를 프리미어리그 잔류로 이끈다면 엄청난 보너스를 받는 것으로 알려졌다.

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영국 매체 ‘풋볼 인사이더’는 최근 “맨유가 강등을 면하면 마우리시오 포체티노 감독이 엄청난 보너스를 받을 거라는 소문이 돌고 있다”고 조명했다.

그러면서 토트넘 홋스퍼, 아스톤 빌라, 에버턴에서 스카우터로 활동하면서 영국 축구 사정에 정통한 브라이언 킹이 언급한 내용을 전했다.

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킹은 “포체티노 감독의 연봉이 얼마인지 아는가? 1,200만(약 210억 2,300만원)~1,500만(약 262억 8,000만원) 파운드 사이라고 들었다. 강등되지 않으면 2,000만 파운드(약 350억 4,000만원)를 받게 될 거라고 들었다”고 말했다.

사진=게티이미지