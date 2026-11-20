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[골닷컴] 반진혁 기자 = 마우리시오 포체티노 감독이 승리 감정 회복을 강조했다.

포체티노 감독은 맨유 부임 후 첫 공식 인터뷰를 통해 “가장 중요한 건 우리가 승리의 감정을 다시 찾는 것이다. 좋은 경기력을 보여주고 승리하기 위해 열심히 노력해야 한다”고 강조했다.

이어 “단순히 승리만 이야기하는 건 아니다. 행동하고 변화를 일으키고 모든 영역에 긍정적인 영향을 미치려고 노력하는 것이다. 선수들이 기량을 펼칠 수 있는 환경과 발판을 마련해야 한다. 이것이 가장 중요하고 지금 우리의 최우선 과제다”고 덧붙였다.

맨유는 지난 14일 공식 채널을 통해 새로운 사령탑으로 포체티노 감독을 선임했다고 발표했다.

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맨유는 지난 시즌 레전드 출신 마이클 캐릭 감독 임시 체제에서 재미를 봤다. 분위기 반전에 성공했고 3위로 마치는 엄청난 성과를 달성했다. UCL 진출권 획득까지 더할 나위 없었다.

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맨유는 캐릭 감독의 공로를 인정했고, 이번 시즌을 앞두고 정식 사령탑으로 임명했다. 레전드의 화려한 복귀였다.

하지만, 현실은 냉혹했다. 캐릭 감독 체제의 맨유는 시즌 초반 최악의 분위기가 형성됐다. 프리미어리그 10경기 중 승리는 단 1번이다.

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맨유의 순위는 18위로 40년 만에 최악의 프리미어리그 출발이라는 비판을 피하지 못했고, 캐릭과 결별 후 포체티노 감독을 선임했다.

포체티노 감독은 사우샘프턴을 거쳐 2014년 토트넘 홋스퍼의 지휘봉을 잡았다. 2016-17시즌은 프리미어리그 준우승이라는 기염을 토했다.

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이후 2017-18시즌은 3위를 기록하면서 포체티노 감독은 토트넘을 경쟁력이 탄탄한 팀으로 만들었다.

포체티노 감독 체제의 토트넘은 2018-19시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서 거함 맨체스터 시티를 무너트리는 등 결승으로 향했다. 아쉽게도 리버풀과의 대결에서 패배하면서 우승은 무산됐지만, 지도력은 인정받았다.

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특히, 손흥민을 잘 활용하면서 토트넘의 부흥기를 함께했다.

포체티노 감독은 성적 부진으로 2019년 11월 토트넘을 떠났고 파리 생제르맹, 첼시를 거쳐 미국 대표팀으로 향했고 2026 북중미 월드컵 16강 진출이라는 성과를 끌어냈다.

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포체티노 감독은 당부의 말도 전했는데 “두고 보면 알게 될 것이다. 시간을 달라. 축구는 태도와 접근 방식이 중요하다. 연결, 감정, 그리고 소통이 핵심이다”고 말했다.

사진=게티이미지