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[골닷컴] 반진혁 기자 = 맨체스터 유나이티드의 마우리시오 포체티노 감독이 오심에 분노했다.

글로벌 스포츠 매체 ‘ESPN’은 25일 “맨유는 심판위원장 하워드 웹의 발언에 대해 프리미어리그와 심판협회에 항의할 예정이다”고 전했다.

이어 “맨유는 리버풀의 알렉산더 이삭이 슈팅 기회가 없었으며 레니 요로가 명백한 득점 기회를 막은 것이 아니라는 걸 데이터로 입증할 수 있다고 확신하는 중이다”고 덧붙였다.

맨유는 지난 23일 리버풀과의 2026-27 프리미어리그 11라운드 경기에서 0-4로 대패했다. 포체티노 감독 데뷔전이 최악으로 끝난 것이다.

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맨유는 전반 8분 만에 변수가 생겼다. 요로가 경합 과정에서 퇴장을 당한 것이다. 주심은 리버풀 공격수 이삭의 명백한 득점 기회를 방해했다는 판단으로 레드 카드를 꺼냈다.

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다음 경기 SCP 챔피언스리그 15:00 MUN

맨유는 수적 열세를 이겨내지 못했고 연달아 4실점을 허용하면서 무너졌다.

맨유는 이의 제기를 했고 영국축구협회(FA)는 “요로의 퇴장 판정이 잘못됐고 1경기 출전 정지 징계가 철회됐다”고 발표했다.

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프로심판위원장 하워드 웹은 맨유-리버풀 경기의 요로 퇴장에 대해 “잘못된 것은 아니다”며 당시 주심의 오심을 지지하기도 했다.

맨유는 분노했고 공식 항의 절차를 밟으려는 분위기가 감지되는 중이다.

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포체티노 감독은 “이런 일이 절대 일어나서는 안 된다고 생각한다. 매우 실망스럽다”고 분노했다.

이어 “심판이 실수를 할 수 있다는 점은 인정합니다. 하지만, VAR이 있는데 도대체 뭘 하고 있었던 거냐”며 분노를 감추지 못했다.

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계속해서 “놀라운 차가 있으면 그에 맞는 운전 실력도 갖춰야 합니다. 그런데 그들은 뭘 하고 있는 거냐”며 심판을 비판했다.

사진=게티이미지