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[골닷컴] 반진혁 기자 = 맨체스터 시티의 괴물 공격수 엘링 홀란이 바르셀로나로 향한다?

스페인 매체 ‘엘 나시오날’은 25일 “홀란이 2027년 바르셀로나로 향할 수 있다”고 조명했다.

이어 “홀란은 맨시티를 떠나는 걸 진지하게 고려하기 시작했다. 최근 최상의 경기력이 나오지 않고 있고 팀의 재정 비리 의혹으로 인한 징계 위협까지 겹쳤기에 이적을 더욱 용이하게 만들 수 있다. 아직 결정되지는 않았지만, 승점 삭감으로 인한 프리미어리그 잔류 여부까지 영향을 미칠 수 있다”고 덧붙였다.

그러면서 “홀란에게 가장 매력적인 행선지 중 하나로 바르셀로나가 떠오르고 있다. 새로운 환경을 모색할 가능성이 높다”며 맨시티와의 결별을 예상했다.

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홀란은 잘츠부르크, 도르트문트에서 엄청난 존재감을 과시했다. 이후 프리미어리그로 향했고, 맨시티와 인연을 맺었다.

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홀란의 적응은 필요가 없었다. 엄청난 득점력을 과시하면서 괴물 공격수라는 별명을 얻었다. 단일 시즌 최다 득점이라는 기염을 토하기도 했다.

홀란은 맨시티에서 프리미어리그, FA컵, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 우승이라는 트레블을 달성하기도 했다.

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맨시티는 이번 시즌 시작이 좋지 않다. 최근 프리미어리그 4경기에서 1무 3패로 승리가 없다. 특히, 지난 25일 나폴리와의 UCL 리그 페이즈 5차전에서는 막판 득점포로 겨우 2-2 무승부를 기록했다.

홀란은 경기 후 “경기를 더욱 잘 통제하고 좋은 경기력을 발휘할 방법을 찾아야 한다. 무엇이 부족했는지는 정확히 모르겠다”며 한탄하기도 했다.

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맨시티의 불안한 상황이 홀란의 이적을 부추길 것이라는 전망이다. 프리미어리그 재정 규정 위반 항목이 115건 발견됐다.

맨시티에 대해서는 무거운 처벌이 예상되는데 승점 삭감, 강등 등 여러 가지 가능성이 거론되고 있는 상황이다.

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홀란을 향해서는 바르셀로나가 관심을 보이는 건 이번이 처음은 아니다. 꾸준했다.

홀란이 맨시티로 향할 때도 바르셀로나는 러브콜을 보냈다. 영입은 실패했지만, 포기는 없었다.

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바르셀로나는 홀란의 상황을 계속 예의주시하면서 기회를 노리는 기류가 감지되고 있다.

사진=게티이미지