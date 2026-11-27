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[골닷컴] 반진혁 기자 = 맨체스터 시티의 규정 위반에 대해 영국 정부가 개입한다?

영국 매체 ‘풋볼 인사이더’는 27일 “맨시티의 구단주가 영국 정부와 긴밀한 관계를 맺고 있기 때문에 심각한 제재를 피할 수 있을 것으로 보인다”고 전망했다.

그러면서 맨시티의 규정 위반에 따른 징계에 대해 토트넘 홋스퍼, 아스톤 빌라, 에버턴에서 스카우트로 활동하면서 영국 축구 사정에 정통한 브라이언 킹과 진행한 인터뷰 내용을 전했다.

킹은 “맨시티와 관련한 사항은 축구가 아니라 정치적인 문제가 된 것 같다. 구단주가 프리미어리그와 영국 정부에 얼마나 많은 돈을 투자했는지 생각해 봐라”고 언급했다.

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이어 “맨시티 구단주가 영국 정부에 대한 자금 지원을 철회한다면 어떻게 될까? 큰 타격을 줄 것이다”며 큰 징계는 없을 것이라고 전망했다.

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맨시티는 프리미어리그 재정 규정 위반 항목이 115건 발견됐다.

특히, 2009년부터 2018년까지 사기성이 짙은 상업 계약을 통해 수익을 9억 파운드(약 1조 5,779억)나 인위적으로 부풀렸다는 사실까지 적발된 것으로 알려졌다.

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맨시티에 대해서는 무거운 처벌이 예상되는데 우승 자격 박탈, 승점 삭감, 강등 등 여러 가지 가능성이 거론되고 있는 상황이다.

맨시티의 프리미어리그 타이틀 자격이 박탈된다면 당시 2위였던 맨체스터 유나이티드, 리버풀은 우승 횟수를 느릴ㄹ 수 있다는 분위기가 감지되고 있다.

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특히, 맨시티가 규정을 위반한 당시 토트넘 홋스퍼, 아스널, 첼시, 에버턴, 뉴캐슬 유나이티드가 순위에 밀려 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에 출전하지 못하기도 했다.

프리미어리그 클럽은 맨시티의 징계를 위해 법률회사에 도움을 요청한 것으로 알려졌다.

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영국 ‘미러’는 “맨유, 리버풀, 토트넘이 법률회사에 도움을 요청했다. 아스널도 손해배상 청구를 위해 움직였다”고 전했다.

사진=게티이미지