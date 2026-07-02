맨시티와 맞설 팀 K리그 유망주는 누구…‘쿠팡플레이 영플레이어’ 팬 투표 실시

맨체스터 시티와 맞설 K리그 유망주를 뽑는 팬 투표가 실시된다.

2026 쿠팡플레이 시리즈에 나서는 팀 K리그의 쿠팡플레이 영플레이어(이하 쿠플영플) 선발 팬 투표가 7월 1일 오전 9시부터 시작된다. 투표는 K리그1 전 구단이 추천한 각 구단 소속 22세 이하 선수 12명을 대상으로 진행된다. 2024년에는 양민혁, 2025년에는 한현서가 각각 발탁돼 활약을 펼쳤다.

올해 후보는 신민하(강원FC), 박성현(광주FC), 김주찬(김천 상무), 김민수(대전 하나시티즌), 성신(부천FC), 손정범(FC서울), 채현우(FC안양), 정재상(울산 HD), 박경섭(인천 유나이티드), 최우진(전북 현대), 권기민(제주 유나이티드), 조상혁(포항 스틸러스)이다. 이 중 팬들의 선택을 받은 1명의 선수는 '쿠플영플'로 선발돼 팀 K리그에 합류한다.

투표는 7월 1일 오전 9시부터 10일 자정까지 쿠팡플레이 모바일 앱을 통해 진행되며, 기간 중 한 ID 당 1회, 1명의 후보에게 투표할 수 있다. 한편, 팀 K리그와 맨체스터 시티가 맞붙는 2026 쿠팡플레이 시리즈 1경기는 8월 5일 서울월드컵경기장에서 열린다. 티켓 예매 등 상세 정보는 추후 쿠팡플레이에서 공개될 예정이다.