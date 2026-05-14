"매우 좋은 조건 제안받아" 이강인, '깜짝' 사우디행 결단하나…알 아흘리 이적설 재점화→PSG는 대체자 낙점

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이강인(25·파리 생제르맹)의 알 아흘리 이적설이 다시 수면 위로 떠올랐다.

프랑스 매체 '탑 메르카토'는 13일(이하 한국시간) "이강인, 곤살루 하무스, 이브라힘 음바예는 올여름 파리 생제르맹(PSG)을 떠날 가능성이 있다"며 '세 선수의 미래는 아스널과 2025/26 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승전을 앞두고 치러지는 RC 랑스전(2-0 승리)과 파리 FC전에서 어느 정도 윤곽이 드러날 전망이다. 루이스 엔리케 PSG 감독은 랑스전과 파리 FC전에서 로테이션을 가동할 계획이라고 전했다"고 보도했다.

눈길을 끄는 이름은 역시 이강인이다. 매체는 "이강인은 지난해 여름 이적을 원했고, 당시 아틀레티코 마드리드가 적극적으로 관심을 보였다. 그러나 엔리케는 그가 PSG에 필요하다며 이적을 막았다. 이강인은 올 시즌 38경기에 출전했지만 중요한 경기에서는 명확히 백업 자원으로 분류됐다"고 언급했다.

이어 "이강인의 입지가 남은 시즌 동안 달라질 가능성은 낮다. PSG 역시 그의 이적 요청을 마주할 수 있다. 지금까지는 알 아흘리만이 이강인에게 매우 좋은 조건의 제안을 건넨 상황"이라며 "PSG는 그의 대체자로 마그네스 아클리우슈(24·AS 모나코)를 주시하고 있다"고 설명했다.

올 시즌이 막바지로 향하면서 이강인의 이적설이 다시 불붙고 있다. 프랑스 매체 '라이브풋'은 10일 "PSG가 올여름 대대적인 선수단 개편에 나설 예정이다. 최대 7명이 팀을 떠날 가능성이 제기되고 있다"며 "올 시즌 UCL 결승 무대에 오른 PSG는 다가올 여름 이적시장 준비에도 집중하고 있다"고 밝혔다.

매체는 "먼저 유소년 팀 출신의 세니 마율루, 캉탱 은장투, 음바예 등이 유력한 이적 후보로 언급되고 있다"며 "추가로 지난해 여름 합류해 기대에 미치지 못했다는 평가를 받은 뤼카 슈발리에, 팀에서 입지가 크게 줄어든 이강인과 하무스, 엔리케 체제에서 꾸준한 신뢰를 얻지 못한 루카스 베랄두 등에게 방출 통보가 이뤄질 수 있다"고 전했다.

알 아흘리 외에도 아틀레티코가 유력한 행선지 중 하나로 꼽히고 있다. 아틀레티코는 올여름 올랜도 시티 SC 이적이 확정된 앙투안 그리즈만의 대체자로 이강인을 낙점했고, 마테우 알레마니 스포츠 디렉터가 직접 영입을 추진하고 있다. 5천만 유로(약 873억 원)에 달하는 PSG의 요구 이적료 역시 지불할 의향이 있는 것으로 알려졌다.