‘매서운 발끝’ 울산 이동경, 전북과 현대가 더비서 ‘7경기 연속 공격 포인트’ 도전

[골닷컴] 이현민 기자 = 지난 시즌 K리그1 MVP 이동경의 발끝이 매섭다. 현대가 더비에서 7경기 연속 공격 포인트 사냥에 나선다.

울산 HD가 전북 현대와 전주성에서 격돌한다.

울산은 22일 오후 7시 30분 전주월드컵경기장에서 전북과 ‘하나은행 K리그1 2026 24라운드’ 원정 경기를 치른다.

현재 울산은 11승 4무 8패 승점 37점으로 2위를 달리고 있다. 이번에 반드시 승점 3점을 손에 넣으면 전북(승점34, 4위)의 추격을 뿌리치며 선두 FC서울(승점47) 추격에 박차를 가할 수 있다.

K리그 통산 102번째이자 2026시즌 세 번째 현대가 더비로, 울산은 전북과 앞선 두 차례 맞대결(4월 4일 원정 0:2 패, 7월 11일 홈 1:3 패)에서 아쉽게 고배를 마셨다.

울산은 전북과 통산 전적(구단 공식 리그 기록)에서 101전 37승 24무 40패(K리그1 98전 36승 24무 38패, 플레이오프 1승 2패), 최근 10경기 4승 1무 5패로 열세다. 안방인 호랑이굴에서 51전 21승 15무 15패(K리그1 49전 20승 15무 14패, 플레이오프 1승 1패)로 강세를 보였지만, 원정은 50전 16승 9무 25패(K리그1 49전 16승 9무 24패, 플레이오프 1패)로 약했다. 가장 최근 전북 원정에서 웃은 경기는 2022년 3월 6일(설영우 도움→레오나르도 결승골 1:0 승)이다. 이번 전주성 혈투에서 최근 4연패 사슬을 끊고 포효하겠다는 목표다.

울산의 에이스 이동경의 질주가 계속되고 있다. 이번 시즌 K리그1 22경기에 출전해 9골 7도움으로 공격 포인트 1위, 도움 1위, 득점 3위에 올라 있다. 여기에 대전하나시티즌(1도움) 인천유나이티드(1골), FC서울(1골 1도움), FC안양(2골), 포항스틸러스(1도움), 강원FC(1도움)전까지 6경기 연속 공격 포인트(4골 4도움)를 달성, 개인 통산 최다이자 최초 연속 공격 포인트 행진으로 역사를 써가고 있다.

이동경은 2024년 3월 30일 전북 원정(2:2 무)에서 전반 21분 드리블에 이은 강력한 왼발 슈팅으로 선제골을 넣었던 좋은 기억이 있다. 당시 기억을 되살려 7연속 공격 포인트를 기록한다면 울산이 4년 5개월 만의 적진에 깃발을 꽂을 것으로 기대를 모은다.

또 하나 눈길을 끄는 대목은 울산의 세트피스가 강력한 공격 옵션으로 자리 잡았다. 울산은 지난 2일 홈에서 펼쳐졌던 안양전(3:1 승)에서 후반 18분 야고가 본인이 얻은 페널티킥을 직접 마무리했고, 후반 32분 이동경이 왼발 직접 프리킥으로 골망을 흔들었다. 8일 포항 원정(2:0 승)에서 후반 20분 이동경의 프리킥을 서명관이 헤더 골로 연결했다. 16일 강원과 홈경기에서도 전반 15분 이동경의 왼발 프리킥을 김영권이 헤더로 시즌 첫 골을 넣었고, 공식 도움으로 인정되지 않았으나 후반 10분 이동경이 또 한 번 크로스로 혼전 상황을 야기해 정승현의 골로 이어졌다. 특히 포항전에서 서명관, 강원을 상대로 김영권과 정승현까지 수비수들이 2경기 연속 득점 본능을 발휘했다. 이번 전북과 일전에서 울산의 4경기 연속 세트피스 득점이 나올지 관전 포인트다.