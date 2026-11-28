[골닷컴] 배웅기 기자 = 충격적인 대패다.

샬케 04는 지난 28일(한국시간) 독일 파더보른의 홈 디럭스 아레나에서 열린 SC 파더보른 07과 2026/27 분데스리가 11라운드 원정 경기에서 1-8로 패했다. 이로써 샬케는 1승 4무 6패(승점 7)를 기록하며 16위에 머물렀다.

올 시즌 내내 흠잡을 데 없는 수비력을 보여 온 샬케는 이날 파더보른의 맹공에 무너졌다. 전반 21분 세트 피스 상황에서 야노 테어호르스트에게 선제골을 내준 데 이어 전반 39분과 추가시간 스테파노 마리노에게 연속골을 허용하며 0-3으로 끌려갔다.

후반에도 주도권은 파더보른의 몫이었다. 후반 10분 톰 바크의 패스를 받은 슈테펜 티게스가 박스 안에서 침착한 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었고, 2분 뒤인 후반 12분 역습 상황에서 마리노가 해트트릭을 완성하며 점수 차를 더 벌렸다.

샬케는 후반 14분 아딜 아우시시가 1골을 만회했지만 거기까지였다. 후반 28분 데니즈 차이틀러에게 오른발 중거리 슈팅을 얻어맞으며 여섯 번째 실점을 기록했고, 후반 40분과 추가시간 각각 가브리엘 비도비치와 펠릭스 괴체에게 추가골을 허용했다.

'코리안 리거' 황희찬(30·샬케)은 후반 24분 케난 카라만 대신 투입됐지만 이미 크게 뒤지고 있는 상황에서 이렇다 할 장면을 연출하지 못했다. 축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 황희찬은 볼 터치 7회, 패스 성공률 33%(1/3), 드리블 성공 1회, 지상 경합 성공 1회 등을 기록하며 평점 5.9를 받았다.

미론 무슬리치(44) 샬케 감독 역시 대패에 고개를 숙였다. 그는 경기 후 독일 매체 '빌트'와 인터뷰를 통해 선수단에 어떤 메시지를 전했는지 묻는 질문을 받았고, 이에 "감독을 비롯한 코치진, 선수단 등 모든 샬케 구성원이 부끄러워해야 한다고 말했다"며 "내가 결과에 책임을 지겠다. 이제는 선수단 역시 책임을 져야 할 때"라고 목소리를 높였다.

이어 "믿을 수 없을 만큼 마음이 아프다"며 "우리는 1년 반 동안 피땀 흘려 쌓아 올린 것을 순식간에 무너뜨리고 있다. 반드시 짚고 넘어가야 할 점이다. 우리는 매일 부족한 점을 메우며 버텨 내고 있다. 그러나 언젠가는 코치진의 조치가 소용이 없는 시점이 올 것이다. 심각한 문제"라고 의미심장한 발언을 내놓았다.